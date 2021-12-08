المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يدعو لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير

طرح المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأربعاء مبادرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر الجاري، إلى فبراير / شباط القادم بالتزامن مع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم، وسط تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت الذي يستهدف إنهاء حالة عدم الاستقرار المستمرة منذ عشر سنوات.

ويحتدم النقاش حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة، الذي تأسس عام 2015، في الساحة السياسية الليبية المعقدة، لكن بيانه يزيد الشكوك التي تكتنف إجراء الانتخابات.

واقترح المجلس ”إجراء الانتخابات الرئاسية وفق قائمة تتكون من رئيس ونائبين ورئيس حكومة، على أن تلتزم الحكومة والمفوضية بمراجعة سجل الناخبين ومطابقته بالسجلات المدنية، وإطلاق مسارات للمصالحة الوطنية، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

وكان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قد ألمح في وقت سابق إلى رفضه المسار الانتخابي الذي ذهبت فيه مختلف القوى السياسية والمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.

وقال عمر بوشاجح النائب الثاني لرئيس المجلس، خلال المؤتمر: ”نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي.. ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية“.

ودعا النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن تكون الدورة الزمنية لمجلسي النواب والرئاسة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

وكانت تقارير ليبيبة قد أفادت، الثلاثاء، بأن المجلس سيطرح الأربعاء مبادرة تتضمن العديد من البنود من ضمنها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بآلية جديدة.

من جهته، شدد النائب في المجلس الرئاسي موسي الكوني، خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دوباسومبير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وأكد الكوني أن إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده أفضل من تأجيله، باعتباره خاتمة مسار خريطة الطريق الذي أنتجته مباحثات جنيف، والقاضي بتشكيل حكومة موحدة وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على إخراج القوات الأجنبية من كل التراب الليبي.

وكان 72 نائباً في البرلمان الليبي، قد دعوا في بيان مشترك، إلى عقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية الجارية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء