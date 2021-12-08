أعضاء بملتقى الحوار الليبي يدعون غوتيريس لتغيير طاقم البعثة الأممية

دعا أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضرورة تصحيح مسار العملية السياسية، وتغيير طاقم البعثة الأممية في ليبيا.

وقال الأعضاء في بيان صدر عنهم، إن ”ما حصل من تطورات تهدد مسار العملية السياسية التي رسمها مسار برلين وأيدها مجلس الأمن الدولي“، منوهين إلى ”وجود تجاوز لخريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار وقرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021 فيما يتعلق بمهام حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية، وتجاوز التعهدات الضامنة لهذه السلطة من قبل رئيس الحكومة ”.

وأشاروا إلى ”تقاعس المجلس الرئاسي عن أداء مهامه حسب خريطة الطريق التي أبرزها رعاية عملية المصالحة الوطنية التي كان يجب على الأقل أن تجمع في المرحلة التمهيدية أطراف الصراع حول ميثاق وطني للقبول بنتائج العملية الانتخابية“، محذرين في الوقت نفسه من ”تجاهل المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدعوات عدة لانعقاد ملتقى الحوار السياسي عملا بما نصت عليه خريطة الطريق خلال المرحلة التمهيدية للحل الشامل“.

ورحب الأعضاء بتعيين الأمين العام أنطونيو غوتيريس لسيتفاني ويليامز مستشارة له في بعثة الأمم المتحدة، ودعو إلى ”الإسراع في تغيير طاقم البعثة لما يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض المصلحة وارتباط بعض أفراد البعثة بأطراف الصراع بشكل مباشر“.

وكانت بعثة الأمم المتحدة بليبيا حذرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من ”أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين من حقهم بانتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية، أو أي تصرف يؤدي لتقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية، وأدانت كل ما يمكن أن يخل بنزاهة الانتخابات، وكل ما يمكن أن يمنع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية“.

وقالت البعثة في بيان صدر عنها إنها ”تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها وتوجيه تهديدات ضد القضاء“، مضيفة أن ”مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي للقوات التي تسيطر على سبها، عرقلت عمل المحكمة ومنعت القضاة من الحضور لأداء واجبهم القانوني“، داعية السلطات إلى ”اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما“.

كما حثت على ”ضمان وصول جميع المرشحين بشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم“.