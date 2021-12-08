وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر "لإحياء العلاقات" المتوترة منذ أشهر

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الجزائر، اليوم الأربعاء، على أمل إحياء العلاقات الفرنسية-الجزائرية المتوترة منذ أشهر، حسب ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، التي أكدت أن لودريان سيلتقي نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، والرئيس عبد المجيد تبون

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قد قال في تصريحات سابقة، إن العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة ”يجب أن تعود إلى طبيعتها“، ولكن بشرط التعامل على أساس ”الند للند“ بين البلدين، وفق ما جاء في حوار مع الصحف المحلية، بثه التلفزيون الحكومي في نوفمبر الماضي.

وفي رده على سؤال ”هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟“، قال الرئيس الجزائري: ”نعم يجب أن ترجع العلاقات لوضعها الطبيعي، بشرط أن يفهم الآخر أن الند للند ليس استفزازا له. هي صيانة سيادة وطن استشهد من أجله، مثلما سبق أن قلت خمسة ملايين و630 ألف شهيد، من 1830 إلى 1962″، أي من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر، حتى استقلالها.

وتابع تبون: ”الأمور لن تأتي بالساهل، وأنا لا أحتاجك“، في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج فرنسا.

وأضاف تبون، أن الجزائر ”أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح“ فرنسا، مبديا في الوقت نفسه، استعداده للتعامل التجاري، والحفاظ على مصالح الطرفين.

وقال: ”نحن متفقون أن نتعامل معا، من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يفرض علينا أي شيء“.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أثار غضب الجزائر، بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، متهما النظام ”السياسي-العسكري“ الجزائري بتكريس ”ريع للذاكرة“ من خلال تقديمه لشعبه ”تاريخا رسميا لا يسند إلى حقائق“.

وبحسب الصحيفة، قال ماكرون، إن ”بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال (…)“.

لكن الرئاسة الفرنسية نقلت عن ماكرون أسفه ”للخلافات وسوء الفهم“ مع الجزائر، مؤكدا أنه يكن ”أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية“ و“تاريخها“، وهو ما رحبت به الجزائر، وأرسلت وزير خارجيتها إلى باريس، للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا.

وكانت الجزائر قد استدعت في 3 تشرين الأول/ أكتوبر سفيرها لدى فرنسا، احتجاجا على تصريحات ماكرون، وحظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية، العاملة في منطقة الساحل في أجوائها.