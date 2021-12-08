ليبيا.. المليشيات تقيم خيمة اعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

أقام عناصر ينتمون إلى جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي والذي يقوده عبد الغني الككلي “ عنيوة“، وعناصر من مليشيات مصراته والزاوية، اعتصاما أمام مقر مفوضية الانتخابات في طرابلس.

ويطالب المعتصمون بعدم إجراء الانتخابات قبل إجراء استفتاء على الدستور.

وفيما نشر بعض المعتصمين مقاطع فيدو زعموا فيها اقتحام المقر لنصب خيمة اعتصام داخل أسواره، نفت المفوضية الليبية العليا الانتخابات صحة اقتحام المقر.

وقال عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، إن المحتجين لم يقتحموا مقر المفوضية مشيراً إلى أن ما يجري هو تظاهرة خارجها.

وقال أحد المعتصمين في فيديو بثه على مواقع التواصل: ”الآن من داخل المفوضية سوف يتم تركيب الخيمة للاعتصام، حتى يتم تحقيق مطالب ثوار ليبيا بالكامل “ لا للانتخابات بدون دستور“.

وأكد المحتجون أن اعتصامهم مستمر حتى تحقيق مطالبهم ”بإجراء الاستفتاء على الدستور وتحصيل حق الشهداء“ حسب تعبيرهم.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، إن وزارة الداخلية ملزمة قانونا بالعمل على منع حدوث الأعمال التخريبية وجميع أشكال الترهيب والتهديد التي تؤثر بأي شكل من الأشكال على العملية الانتخابية حتى تلك التي تتخذ في ظاهرها السلمية، وواقعيا تهدد سلامة الموظفين التابعين للمفوضية والعاملين بها.

وأضاف على صفحته بموقع فيسبوك: ”ومنها تلك الخيمة المنصوبة في داخل أسوار مقر المفوضية..من حق الجميع التعبير عن أرائهم ، ولكن بعيداً عن مقار المفوضية ومراكز الاقتراع“ .

وتأتي التطورات في ظل تأكيدات من قبل المجلس الرئاسي الليبي، بأن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون في موعدها، المقرر في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأشار إلى ”اتخاذ كل ما مِن شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة“.

وأكد تثمينه ”لجهود المفوضية العليا للانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد“.

وتابع ”نتطلع إلى المزيد من الجهود فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليا بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع بها“.