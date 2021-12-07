المستشارة الأممية تبحث مع لجنة "5+5" ملف إخراج المرتزقة من ليبيا

أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، اليوم الثلاثاء، أول اتصال باللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5+5″، أثناء وصول أعضاء اللجنة إلى روسيا، لاستكمال محادثات إخراج المرتزقة من ليبيا.

وأكد مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، أن اتصال وليامز جاء بهدف ”الوقوف والاطمئنان على سير عمل اللجنة وما وصلت إليه في ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة“.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن القائم بأعمال السفارة الروسية لدى ليبيا جامشيد بولتايف، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ ستناقش في مقر وزارة الخارجية في موسكو، يوم غد الأربعاء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وتوجهت لجنة ”5+5“ إلى روسيا، بعد أن عقدت عدة اجتماعات لها في تركيا خلال اليومين الماضيين، حيثُ كانت نتائج تلك اللقاءات ”إيجابية ومشجعة للغاية“، حسب ما أعلنه اللواء المحجوب.

ويوم الأحد الماضي، أكد الجانب التركي استعداده إجلاء المرتزقة وإنهاء وجوده في ليبيا، شرط أن يكون ذلك متزامناً مع خروج باقي المرتزقة وبشكل يشمل الجميع، وفقاً لتواريخ وجداول زمنية محددة.

ويوم أمس الإثنين، أعلن المتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعيين الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة بشأن ليبيا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان صحفي إن ”مستشارة الأمين العام ويليامز ستقود الجهود والمساعي الحميدة مع أصحاب المصلحة الليبيين الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة، السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا“.

كانت وليامز قد وجهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 رسالة إلى الشعب الليبي قالت فيها ”أتوجه إلى جميع الليبيين بالقول إننا اليوم على مشارف ليبيا الجديدة، نحن قاب قوسين من إنهاء حالة اليأس والجمود والتردي التي دامت لسنوات“.

وأضافت في رسالتها، التي قرأتها باللغة العربية ونشرتها عبر قناة الأمم المتحدة، ”نريد مساعدتكم، لا تسمحوا لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه بأن يضللوكم بالأخبار والحملات الملفقة، وأن يسرقوا منكم هذه الفرصة، أنتم من تعانون، وأنتم من يقرر مصيركم ومستقبل بلدكم، وكلمة الحسم هي لكم، ونحن معكم ولن نترككم إلى أن تسترجعوا كامل سيادة وطنكم“.