ليبيا.. اختطاف ناشط سياسي في مصراتة وأسرته تتهم عائلة الدبيبة

اختطف المدون والناشط السياسي الليبي حمزة التريكي، اليوم الثلاثاء، في مدينة مصراتة، على يد مسلحين مجهولين، وفُقد الاتصال به، بحسب ما أعلنت أسرته اليوم.

وقالت العائلة إن اختطاف التريكي جاء بعد تهديدات تلقاها من عمران المونت، صهر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة؛ بسبب انتقاده لهم عبر صفحته الشخصية على “ فيسبوك“، بحسب صحيفة ”العنوان“ الليبية.

ودأب التريكي على توجيه انتقادات لعائلة الدبيبة ومفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني وآخرين، وكان آخر ما نشره على ”فيسبوك“ عن حديث جرى على تطبيق ”كلوب هاوس“ لبعض النشطاء من مصراتة وطرابلس عن حقيقة ما وصفها بـ ”عصابة عائلة الدبيبات“.

وفي وقت سابق، نشر التريكي صورة لعلي الدبيبة عم رئيس الوزراء، والمرشح الرئاسي نوري بوسهمين، اللذين دخلا في تحالف مع تنظيم الإخوان المسلمين ضمن ”المجلس القيادي للتنسيقية الوطنية“ لخوض الانتخابات، المُقرر إجراؤها في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وعلّق على الصورة بالقول: ”تنسيقية الوطنية- تحالف داعمي المتطرفين في ليبيا، علي الدبيبة ونوري بوسهمين والقطبي عماد البناني“.

من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية الواردة بشأن واقعة اختطاف الناشط حمزة التريكي، من قبل مسلحين مجهولين.

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل للإفراج الفوري عن التريكي، محملة مسؤولية سلامته وحياته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي اعتبرتها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية، وتعديا على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت.

وطالبت السلطات الليبية المتمثلة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالعمل الجدي على احترام حرية الرأي والتعبير، وضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.