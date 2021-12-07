جون افريك: السياسي الجزائري عمار سعداني يعيش في المغرب تحت حماية مشددة

أفادت صحيفة ”جون افريك“ أن عمار سعداني، الأمين العام السابق للحزب الجزائري جبهة التحرير الوطني ، يعيش حياة هادئة في المغرب حيث طلب اللجوء، وتحت حماية عالية من الأجهزة الأمنية المحلية.

وأكدت الصحيفة أن السياسي البالغ من العمر 71 عاما، يتفادى الإعلام منذ وصوله إلى المملكة في الربيع الماضي، ويرفض التحدث عن وضعه الشخصي، وخصوصا عن الأحداث السياسية في الجزائر.

وذكر مصدر مغربي للصحيفة أن الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني الجزائري(2002/2007 ) : ”لا يريد أن يظهر في الإعلام ، ويبعث إشارات قد يعتبرها الجزائريون مستفزة لهم“.

ويتحرك سعدني في الرباط بكل حرية، إلا انه يراهن على البقاء في الظل لتفادي لفت الانتباه إليه، حسب ذات المصدر.

وكشفت الصحافة الجزائرية في أبريل الماضي، أن السياسي المتابع من طرف العدالة في بلده الأصلي منذ 2018، قد طلب اللجوء السياسي في المغرب، واعتبرت الأمر تنوعا من الخيانة بالنظر إلى توتر العلاقة بين البلدين.

حيث أكان مقيما في شقة يملكها في فرنسا، وتلقى استدعائين من القضاء الجزائري لاستجوابه في قضية تخص الاستيلاء على أراض، لكنه لم يستجب لذا اعتبر هاربا من العدالة.

وأرغمت الاتفاقية الموقعة بين فرنسا وبين الجزائر بخصوص تسليم المطلوبين، الكثير منهم إلى البحث عن ملاذ جديد، وبينهم مدني الذي توجه إلى البرتغال، لكنه أيضا بلدا لديه مبادلات قضائية مع الجزائر، لذا اختار الرجل طلب اللجوء إلى المغرب.

ويعتبر عمار سعداني، الذي قاد حزب الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بين أغسطس 2013 وأكتوبر 2016، من السياسيين الجزائريين الذين أعلنوا موقفهم المخالف للسلطات بخصوص النزاع في الصحراء الغربية.

حيث قال في تصريح إعلامي في 2019:“أنا في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية وليس شيئا آخر، وأنها اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين.“

ثم انتقد الأموال التي تصرفها بلاده على منظمة بوليساريو، وأضاف: ”موضوع الصحراء يجب أن ينتهي، وتفتح الحدود وتسوى العلاقات بين الجزائر و المغرب“.

ولاحقت رئيس البرلمان الأسبق عمار سعداني عدة تهم فساد، أبرزها تلك التي تتعلق بأموال الدعم الفلاحي.

وكان الإعلام الجزائري قد فجّر قضية تهريب أموال لسعداني سنة 2015 بعدما اشترى شقة في أحد أحياء باريس الراقية بمبلغ 900 ألف يورو.

ورد سعداني وقتها على الاتهامات الموجهة إليه، بأنه حوّل أموال شراء الشقة بموافقة السلطات العليا في البلاد.