ليبيا.. "استئناف طرابلس" تعيد خليفة حفتر إلى سباق الانتخابات الرئاسية

قررت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الإثنين، رفض حكم محكمة الزاوية باستبعاد المشير خليفة حفتر، من انتخابات الرئاسة المقررة نهاية الشهر الحالي.

وحكمت محكمة الاستئناف بطرابلس بالطعن في قرار محكمة الزاوية الذي صدر في وقت سابق وقضى باستبعاد حفتر من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية بناء على طعون تم تقديمها ضده.

ويمثل قرار محكمة الاستئناف بطرابلس إقرارا بإعادة حفتر إلى السباق الرئاسي، في انتظار التصديق عليه من المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت محكمة الزاوية الابتدائية قبلت طعنا تقدم به مواطنون ضد قرار المفوضية رقم 80 بشأن القبول المبدئي لقوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية، والذي قبلت فيه ترشح المشير خليفة حفتر لخوض الانتخابات.

وقال المحامي محمد علي حباس، الذي طعن في ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إن ”قبول المحكمة للطعن جاء بناء على مستندات قانونية تقدم بها الطاعنون“.

وأعلن حفتر في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.

وقال حفتر حينها بمناسبة إعلان ترشحه: ”أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة“، مشيرا إلى أنه ”لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء“.

وأكد رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس الأحد، أن ”جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء“.

يذكر أن محكمة استئناف سبها، أصدرت أمس الأحد، حكمًا نهائيًا بإعادة سيف الإسلام القذافي لسباق الانتخابات الرئاسية.

وقضت المحكمة في جلسة عقدت الأحد، برفض الطعن المقدم من المفوضية العليا للانتخابات في الحكم الصادر ضدها من دائرة الطعون الابتدائية في المحكمة، والمتعلق برفض قرارها القاضي باستبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمترشحين، وقضت بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

كما قضت المحكمة بإلزام مفوضية الانتخابات بقيد اسم المرشح القذافي في القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.