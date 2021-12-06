رئيس مفوضية الانتخابات يمثل للمساءلة أمام "النواب الليبي"

يمثل رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح اليوم الأثنين أمام مكتب رئاسة مجلس النواب في مدينة طبرق.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر لم تسمها أنه ستتم ”مساءلة السائح حول آخر إجراءات المفوضية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وقرارات المفوضية ومدى مطابقتها لقوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب“.

ولم تستبعد المصادر أن يلتقى السائح مع عقيلة صالح الذي يعد في إجازة بعد ترشحه للرئاسة .

كما لم تستبعد عقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة العملية الانتخابية خاصة عقب الدعوة التى وجهها ”72 “ نائبا لرئاسة المجلس .

وفي وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المكلف فوزي النويري، إن المجلس سيحدد جلسة رسمية بناءً على طلب عدد من النواب لبحث تطورات العملية الانتخابية.

وقال النويري، في بيان ، إن المجلس يتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الرئاسي.

وأضاف ”تقدم إلينا عدد من أعضاء البرلمان بطلب لعقد جلسة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة للعملية الانتخابية، ونحن في تواصل مستمر مع الأعضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء وإننا سوف نعمل على تحديد موعد للجلسة وتوفير كل المتطلبات لحضور النواب“.

وكان رئيس المفوضة الليبية العليا للانتخابات، عماد السايح، أكد إنه سيلتقي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر إقامته بالقبة، الإثنين.

وقال السايح في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أنه سيبحث خلال اللقاء مع صالح آخر مستجدات العملية السياسية .

كما نفى تلقيه أي دعوة رسمية من مجلس النواب لحضور جلسة مساءلة.

وأضاف ”جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء“.

وكان 72 عضوا في مجلس النواب الليبي، طالبوا يوم السبت، بعقد جلسة بهدف ”مساءلة المفوضية وتصحيح العملية الانتخابية“ أطلقوا عليها اسم ”جلسة إنقاذ الانتخابات“.

وأصدر النواب بيانا قالوا فيه إنهم ”يتابعون بقلق بالغ ، التطورات السلبية على العملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من المؤسسات القضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبًا وترغيبًا“ .

وأضاف البيان ”الأمر الذي يدفعنا إلى مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين الموافق 8 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أن يمتثل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة“.