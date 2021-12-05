ليبيا.. تأجيل النظر في حكم استبعاد حفتر من السباق الرئاسي

قررت محكمة استئناف في العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأحد تأجيل النظر في قرار محكمة الزاوية بشأن استبعاد المشير خليفة حفتر من السباق الرئاسي إلى يوم غد الإثنين.

وأبلغ المحامي أحمد العياط قناة ”بانوراما“ الليبية، بأنه تقرر تأجيل النظر في حكم محكمة الزاوية الابتدائية، بخصوص استبعاد المشير حفتر من الترشح للانتخابات الرئاسية إلى يوم الإثنين.

وكانت محكمة الزاوية الابتدائية قبلت طعنا تقدم به مواطنون ضد قرار المفوضية رقم 80 بشأن القبول المبدئي لقوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية، والذي قبلت فيه ترشح المشير خليفة حفتر لخوض الانتخابات.

وقررت محكمة ليبية، الثلاثاء الماضي استبعاد المشير خليفة حفتر، من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وبثت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية، قبول الطعن المقدم بحق المشير خليفة حفتر واستبعاده من قائمة المترشحين.

وقررت المحكمة قبول الطعن شكلًا، وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح حفتر، واستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال المحامي محمد علي حباس، الذي طعن في ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إن قبول المحكمة للطعن جاء بناءً على مستندات قانونية تقدم بها الطاعنون.

وأعلن حفتر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي، وقال بمناسبة إعلان ترشحه ”أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة“، مشيرا إلى أنه ”لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء“.

كانت محكمة استئناف سبها، أصدرت يوم الأحد، حكمًا نهائيًا بإعادة سيف الإسلام القذافي لسباق الانتخابات الرئاسية.

وقضت المحكمة في جلسة عقدت الأحد برفض الطعن المقدم من المفوضية العليا للانتخابات في الحكم الصادر ضدها من دائرة الطعون الابتدائية في المحكمة، والمتعلق برفض قرارها القاضي باستبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من القائمة الأولية للمترشحين، وقضت بعودته إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

كما قضت المحكمة بإلزام مفوضية الانتخابات بقيد اسم المرشح القذافي في القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أكد رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح، أن ”جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء“.