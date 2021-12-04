مجلس الدولة الليبي: الانتخابات الرئاسية تستند إلى قوانين غير دستورية

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر بوشاح، اليوم السبت، إن المجلس يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية، بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا.

وأضاف بوشاح في تصريح لهيئة الإذاعة البربطانية ”بي بي سي“، أن ”إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور يدفع ليبيا نحو خطر كبير“، مضيفا أن هذه الانتخابات ”ستسير بليبيا إلى طريق ملغّم“.

واعتبر أن الانتخابات الحالية، ”تمر بأزمة حقيقية أثبتها الواقع والظروف التي تمر بها ليبيا“، مشيرا إلى أن البلاد في ”مرحلة حساسة الآن“.

وشدد نائب رئيس مجلس الدولة الليبي، على أن هذه الانتخابات ”أُسّست على قوانين باطلة وغير دستورية“، معتبرا أن ما يحدث في ليبيا ”سابقة لم تحدث من قبل في العالم“.

وتابع أن ليبيا خرجت من حرب أهلية وبها انقسام سياسي ومجتمعي حاد جدًا، متسائلا: ”كيف يمكن إجراء انتخابات في دولة بها انقسامات“.

وأضاف بوشاح: “طالبنا بإجراء انتخابات برلمانية فقط ووجود برلمان موحد يشرف على عملية الاستفتاء على الدستور وانتخاب الرئيس“.

وأكد أن مجلس الدولة، بصدد إعداد مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، بالتزامن مع ”تمسك أعضاء مجلس الدولة بإجراء الانتخابات، حال وجود دستور“.

وذكر بوشاح، أن المجلس ”يعكف حاليا على إعداد مقترح متكامل للقاعدة الدستورية للاتفاق عليه مع مجلس النواب، بعد فشل ملتقى الحوار السياسي وأعضائه الـ75 في إعداد مقترح للقاعدة“.

وأوضح أنه طالب منذ فترة بضرورة أن تكون هناك انتخابات على أسس دستورية حقيقية.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، دعا مؤخرا إلى مقاطعة الانتخابات، وهدد باللجوء إلى ما أسماه ”حراك الشارع المدني“ وإلى إقامة اعتصامات أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المشري: ”ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى اعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب وفي الميادين لرفض الانتخابات“.

وتوعد بما وصفه ”بركان الغضب“، احتجاجا على قوانين الانتخابات التي اعتبرها “معيبة“، وذلك في إشارة إلى التعديلات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات وصادق عليها البرلمان الليبي في الآونة الأخيرة.

وزعم المشري، أن ”العالم كله يعرف عدم صحة قوانين الانتخابات وأنها معيبة“.

وأضاف أن ”النزاع في ليبيا الآن ليس نزاعا قانونيا والعالم يتعامل مع الأمر الواقع رغم عدم دستورية القوانين“.