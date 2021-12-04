اتحاد الشغل التونسي يحذر من انفجار اجتماعي ويدعو لانتخابات مبكرة

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، السبت، إن اليأس بلغ مداه في تونس، محذّرا من مظاهر العصيان التي بدأت تهدّد بانفجار اجتماعي خطير.

وشدد على أن الاتحاد أصبح يخشى على مكاسب التونسيين الديمقراطية؛ بسبب تردد الرئيس المبالغ فيه في إعلان خارطة طريق بخصوص إصلاحات سياسية تؤدي إلى انتخابات مبكرة.

وأضاف الطبوبي في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والستين لاغتيال الزعيم النقابي، فرحات حشاد، أن ”تونس في منعرج لا أحد يعلم مآلاته، وأنها تعيش حالة من الضبابية السياسية والتعطل الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي“.

ويفرض تصريح نورالدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، مزيدا من الضغوط على الرئيس قيس سعيد بعد أكثر من أربعة أشهر من استئثاره بجميع السلطات تقريبا.

ولفت الطبوبي إلى أن ”لغة الحوار تعطلت وتراجع منسوب الثقة إلى أدنى مستوياته“، داعيا إلى ”ضرورة وضع خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة“.

وحث الطبوبي الرئيس على الدعوة إلى حوار سريع يضم كل الأطراف الوطنية المؤمنة بالحرية والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية، للاتفاق حول الإصلاحات، بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات والاتفاق على انتخابات مبكرة وتتسم بالشفافية.

وشدد على أن ”الإدارة التونسية نخرها الفساد وتم الزج بها في مستنقع السياسة، وأن العشر سنوات الأخيرة، كان الحُكم فيها فاشلا وغلبت المحاصصة الحزبية على إدارة الشأن العام“.

وأردف الأمين العام قائلا: ”استبشرنا خيرا بالتدابير الاستثنائية من تجميد أشغال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وكان لنا أمل في رئيس الجمهورية لكبح جماح الطبقة السياسية، وكنا على يقين بأن التدابير ستعيد الاعتبار لأهداف ثورة 17 ديسمبر، لكننا مصرون على ضرورة وضع خارطة طريق“.

وأشار إلى أن ”التناقض أضحى سيد الموقف، وأن الشعب التونسي يواجه احتقارا اجتماعيا مع خدمات متردية وبطالة مستفحلة وانتشار الجريمة والإدمان وقوارب الموت؛ بحثا عن الكرامة“.

وعن الحكومة، أفاد الطبوبي بأن ”حكومة نجلاء بودن تحتاج إلى رؤية وبرنامج واضح حتى لا تقع في أخطاء سابقاتها“، مؤكدا أن ”لا أحد بإمكانه الإصلاح بمفرده، وأنه طالب رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في الاجتماع الأخير الذي جمعهما، بضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع“، مشددا على أن ”الوضع السياسي هو مفتاح الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية“.