بعد قبول طعنه.. سيف الإسلام القذافي يشكر قضاة ليبيا

علق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على قبول طعنه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات بحيث يتسنى له العودة إلى السباق الرئاسي.

وكتب سيف الإسلام في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر ”كل الشكر والتقدير لقضاة ليبيا الذين غامروا بأنفسهم في سبيل كلمة الحق“.

‏وواختتم سيف الإسلام حديثه ”نهدي هذا النصر لكل الشعب الليبي… وإهداء خاص إلى عماتي وأعمامي وإخوتي وأخواتي الذين تحملوا برد الليالي وسهروا لحماية المحكمة“.

ويأتي تعليق نجل الرئيس الليبي الراحل، بعد قبول طعنه المقدم، ليكون ضمن المرشحين في السباق الرئاسي المقبل.

أفادت مصادر مقربة من سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لـ“إرم نيوز“، الخميس، أن محكمة استئناف سبها قررت، قبول الطعن الذي قدمه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات بحيث يتسنى له العودة إلى السباق الرئاسي.

واستؤنفت جلسة النظر في الطعن الذي قدمه محامي سيف الإسلام القذافي في قرار المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد اكتمال نصاب القضاة بمحكمة سبها جنوب ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن محامي سيف الإسلام القذافي وصل إلى محكمة سبها لمتابعة جلسة النظر في الطعن المقدم ضد مفوضية الانتخابات التي كانت قد استبعدت سيف الإسلام من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفادت مصادر إخبارية محلية، الخميس، بوصول قضاة من منطقة الجفرة إلى محكمة استئناف سبها للبت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي.

وأكد مدير مديرية أمن سبها العميد محمد بشر في وقت سابق، انسحاب العناصر المسلحة من محيط محكمة سبها، التي تعرضت للحصار على امتداد الأيام الماضية، ما حال دون انعقاد الجلسة التي تأجلت مرارًا منذ يوم الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ليبية، بإطلاق الرصاص خلال خروج عدد من المتظاهرين أمام محكمة ”سبها“، بعد منع القضاة من النظر في الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي عقب استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن قوات مسلحة أطلقت الرصاص نحو المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام المحكمة بعد أن قامت القوة العسكرية بتطويق مبنى محكمة سبها الابتدائية ومنعت القضاة والموظفين من الدخول؛ ما تسبب بتأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت ”محكمة سبها“، جنوب ليبيا، أرجأت، في وقت سابق الإثنين، جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام ضد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن الأجواء متوترة أمام محكمة ”سبها“، بينما تحاول العناصر المسلحة إبعاد عدد من المحتجين عن مقر المحكمة، فيما يتشبث هؤلاء بالبقاء.

يذكر أن عناصر مسلحة حاصرت، يوم الإثنين، محكمة سبها الابتدائية جنوب ليبيا؛ لمنع البت في الطعن الانتخابي المقدم من قِبل محامي سيف الإسلام القذافي.

ونشرت وسائل إعلامية ليبية مقاطع فيديو تظهر أفرادًا من كتيبة عسكرية وهم يستقلون عربات عسكرية ويحاصرون محكمة سبها.