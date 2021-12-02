مباحثات مغربية إسرائيلية لتفعيل الاتفاق الأمني والعسكري‎‎

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس المكتب المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم بيوض، لتفعيل مذكرة التفاهم الدفاعية الموقعة بالعاصمة الرباط.

ووقّع المغرب وإسرائيل، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها غانتس للرباط.

وقال حساب وزير الدفاع الإسرائيلي عبر “ تويتر“: ”لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض. ناقشنا زيارتي التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا“.

Today I have had the pleasure of hosting the Head of the Moroccan Kingdom’s Mission in Israel, H.E. Abderrahim Beyyoudh. We looked back at the historic visit to Rabat and the signing of the defense MOU and looked ahead towards the expansion of the great ties between our nations. pic.twitter.com/mE3df7azgY — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) December 2, 2021

من جهته، أفاد ”منتدى القوات المسلحة الملكية المغربية“ على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن هذا اللقاء ”يأتي في إطار تسريع تنزيل مضامين مذكرة التفاهم بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل“.

ووفق المصدر ذاته ”بحث الاجتماع سبل تسريع الدفع بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين“.

وزار غانتس الرباط في نوفمبر بهدف التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري بين الجانبين. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية، واستمرت يومين.

وكانت إذاعة ”كان“ العبرية قد أفادت يوم 25 نوفمير الماضي، بأن المغرب تطرق لشراء طائرات مسيرة وأنظمة مضادة للصواريخ، إسرائيلية الصنع، إضافة إلى تكليف إسرائيل بتحديث بعض طائراته المقاتلة، وذلك جاء بعد أن وقع البلدان اتفاقية دفاعية مشتركة.

وكان المغرب قد اقتنى مؤخرًا نظام ”SKYLOCK“ المضاد للطائرات دون طيار، الذي تصنعه شركة ”SkylockSystems“، وهي جزء من مجموعة ”Avnon“ الإسرائيلية، بهدف تطوير قدراته بحماية المنشآت الحيوية المدنية والعسكرية، بحسب ما أفادت تقارير عبرية.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3 آلاف شخص.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية، والصناعية، والسياحية.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.