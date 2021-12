مباحثات مغربية إسرائيلية لتفعيل الاتفاق الأمني والعسكري‎‎

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس المكتب المغربي لدى إسرائيل عبد الرحيم بيوض، لتفعيل مذكرة التفاهم الدفاعية الموقعة بالعاصمة الرباط.

ووقّع المغرب وإسرائيل، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها غانتس للرباط.

وقال حساب وزير الدفاع الإسرائيلي عبر “ تويتر“: ”لقد كان من دواعي سروري اليوم أن أستضيف رئيس بعثة المملكة المغربية في إسرائيل، عبد الرحيم بيوض. ناقشنا زيارتي التاريخية إلى الرباط وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية وتطلعنا إلى توسيع العلاقات الكبيرة بين بلدينا“.

Today I have had the pleasure of hosting the Head of the Moroccan Kingdom’s Mission in Israel, H.E. Abderrahim Beyyoudh. We looked back at the historic visit to Rabat and the signing of the defense MOU and looked ahead towards the expansion of the great ties between our nations. pic.twitter.com/mE3df7azgY

