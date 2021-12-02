محكمة سبها تقبل طعن سيف الإسلام القذافي تمهيدًا لعودته إلى السباق الرئاسي

أفادت مصادر مقربة من سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لـ“إرم نيوز“، اليوم الخميس، أن محكمة استئناف سبها قررت، قبول الطعن الذي قدمه ضد قرار المفوضية العامة للانتخابات بحيث يتسنى له العودة إلى السباق الرئاسي.

واستؤنفت جلسة النظر في الطعن الذي قدمه محامي سيف الإسلام القذافي في قرار المفوضية العليا للانتخابات، وذلك بعد اكتمال نصاب القضاة بمحكمة سبها جنوب ليبيا.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن محامي سيف الإسلام القذافي وصل إلى محكمة سبها لمتابعة جلسة النظر في الطعن المقدم ضد مفوضية الانتخابات التي كانت قد استبعدت سيف الإسلام من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأفادت مصادر إخبارية محلية، اليوم الخميس، بوصول قضاة من منطقة الجفرة إلى محكمة استئناف سبها للبت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي.

وأكد مدير مديرية أمن سبها العميد محمد بشر في وقت سابق، انسحاب العناصر المسلحة من محيط محكمة سبها، التي تعرضت للحصار على امتداد الأيام الماضية، ما حال دون انعقاد الجلسة التي تأجلت مرارًا منذ يوم الأحد الماضي.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام ليبية، بإطلاق الرصاص خلال خروج عدد من المتظاهرين أمام محكمة ”سبها“، بعد منع القضاة من النظر في الطعن الذي قدمه سيف الإسلام القذافي عقب استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.

ونقلت وسائل إعلام ليبية، أن قوات مسلحة أطلقت الرصاص نحو المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام المحكمة بعد أن قامت القوة العسكرية بتطويق مبنى محكمة سبها الابتدائية ومنعت القضاة والموظفين من الدخول؛ ما تسبب بتأجيل النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح الرئاسي القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات.

وكانت ”محكمة سبها“، جنوب ليبيا، أرجأت، في وقت سابق الإثنين، جلسة النظر في الطعن المقدم من سيف الإسلام ضد استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن الأجواء متوترة أمام محكمة ”سبها“، بينما تحاول العناصر المسلحة إبعاد عدد من المحتجين عن مقر المحكمة، فيما يتشبث هؤلاء بالبقاء.

يذكر أن عناصر مسلحة حاصرت، يوم الإثنين، محكمة سبها الابتدائية جنوب ليبيا؛ لمنع البت في الطعن الانتخابي المقدم من قِبل محامي سيف الإسلام القذافي.

ونشرت وسائل إعلامية ليبية مقاطع فيديو تظهر أفرادًا من كتيبة عسكرية وهم يستقلون عربات عسكرية ويحاصرون محكمة سبها.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها أفراد جهاز الشرطة القضائية وهم يخلون مسؤوليتهم من حماية الشوارع المؤدية للمحكمة، قائلين: ”نحن نؤمن داخل المحكمة فقط، أما خارجها بمتر واحد لا علاقة لنا به“، وفق تعبيرهم.

وفي رده على ما يحدث، قال سيف الإسلام القذافي في تغريدة له عبر ”تويتر“ إنّ ”قوة عسكرية تطوق مبنى محكمة سبها الابتدائية، وتمنع القضاة والموظفين من الدخول“.