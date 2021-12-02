مرشح للرئاسة الليبية يدعو زملاءه إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية إبراهيم الدباشي، اليوم الخميس، جميع المرشحين للمنصب إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات، ريثما يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين للنظر في الطعون المقدمة ضد مرشحين.

وقال الدباشي الذي شغل سابقا منصب مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة، في تغريدة له على موقع تويتر، إن ”هدفنا جميعا ومسؤوليتنا إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتساوى فيها الفرص أمام جميع المرشحين“.

وأضاف ملمحا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المرشح للرئاسة عبد الحميد الدبيبة: ”وذلك في ضوء الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها في دعم أحد المرشحين للرئاسة، وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن“.

الى جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية ، هدفنا جميعاً ومسؤوليتنا اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وتتساوى فيها الفرص امام جميع المرشحين، ولذلك في ضوء الاستخدام الواضح لمؤسسات الدولة وأموالها في دعم أحد المرشحين للرئاسة، وانحراف القضاء عن مسار العدالة ومصلحة الوطن، — Ibrahim O. Dabbashi (@Dabbashi) December 2, 2021

وتابع في تغريدة ثانية: ”وفي حالة إثبات ذلك في القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة أدعو جميع مرشحي الرئاسة إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات، والمطالبة بتأجيلها إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لإعادة النظر في الطعون المقدمة ضد المرشحين“.

وفي حالة اثبات ذلك في القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة أدعو جميع مرشحي الرئاسة إلى تعليق مشاركتهم في الانتخابات والمطالبة بتأجيلها إلى أن يتم تشكيل محكمة من قضاة دوليين محايدين لاعادة النظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين. — Ibrahim O. Dabbashi (@Dabbashi) December 2, 2021

وأعادت محكمة استئناف طرابلس، يوم أمس الأربعاء، الدبيبة إلى السباق الانتخابي برفضها الطعنين المقدمين ضده، كما رفضت طعنا آخر يوم الثلاثاء.

وكانت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، قضت في مرحلة أولى باستبعاد رئيس الحكومة من السباق الانتخابي بعد قبولها الطعون التي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية، بينهم مرشحون للرئاسة، ومن أبرز مقدمي الطعون، ضد ترشح الدبيبة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وعضو مجلس النواب عن غريان السيدة اليعقوبي.

وكذلك فإن من ضمن الذين تقدموا بطعون في قانونية ترشح الدبيبة، المرشحان لمنصب الرئيس، رئيس تكتل ”إحياء ليبيا“ عارف النايض ووزير التربية والتعليم السابق عثمان عبد الجليل، إضافة إلى عضو ملتقى الحوار السياسي محمد الشركسي.

وترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية، رغم العوائق القانونية التي تقف في وجهه وأهمها، المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس التي تنص على ضرورة تخلي كل من يريد الترشح للرئاسة عن مهامه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وجاء ترشح الدبيبة رغم تعهده بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية عند توليه منصب رئيس الحكومة، ويحدد القانون المعمول به فترة ثلاثة أيام، لنظر المحكمة في الاستئناف والحكم فيه.