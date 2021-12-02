"لوموند": الرئيس التونسي يواجه "انفجارا اجتماعيا وشيكا"

حذر تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية، من أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يواجه ما وصفه بأنه ”انفجار اجتماعي وشيك“ في ظل، ”تفاقم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، واستمرار الإجراءات الاستثنائية وضبابية الوضع السياسي“.

ويشير التقرير إلى ”نمو شبه معدوم وعجز آخذ في الاتساع ومعدل بطالة يتجاوز 18%“ في تونس، مؤكدا أن ”كل المؤشرات في المنطقة الحمراء في تونس، حيث تحولت الحكومة لتوها للمرة الرابعة خلال 10 أعوام إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على مزيد من المساعدات المالية“.

وبحسب الصحيفة، ”تختبر هذه الظروف الدقيقة، الرئيس قيس سعيد، إذ يتعين عليه التعامل مع نفاد الصبر المتزايد في بلد بحاجة إلى الإصلاح“ وفق التقرير.

وتوضح الصحيفة الفرنسية مظاهر الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها تونس، حيث ”محركات النمو متوقفة، والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة على وشك الإفلاس، بعد الأزمة الصحية، والمستثمرون الأجانب ما زالوا حذرين في مواجهة الوضع السياسي غير المستقر“.

ويقول التقرير إن ”السؤال الاجتماعي يعود إلى الواجهة مع الإعلان عن إضراب عام في الأيام القليلة المقبلة في مدينة صفاقس، كبرى مدن الجنوب التونسي، احتجاجا على تراكم النفايات منذ أكثر من شهرين بعد إغلاق المكب المخصص لذلك“.

ويضيف: ”وفي الوقت نفسه بدأت نقابات العاطلين عن العمل في التحرك لتحدي تعليق العمل بقانون التوظيف في القطاع العام، في 19 نوفمبر، الذي صوت عليه البرلمان في عام 2020 والذي وعد بتوظيف هائل في القطاع العام للعاطلين عن العمل الباحثين عن العمل لأكثر من 10 أعوام“.

ويؤكد التقرير أنه ”في أكتوبر وحده ارتفع عدد الحركات الاجتماعية إلى 789 بعد أن كان 442 في أغسطس، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية“.

وتحذر الصحيفة من أنه ”بينما تتزايد هذه الاحتجاجات في نوفمبر، يشير المنتدى إلى مخاطر انفجار اجتماعي كبير يغذيها عجز السلطات عن تلبية سقف التوقعات المرتفع“.

ويعتبر التقرير أن ما وصفه بـ“الغموض في تصريحات قيس سعيد، يزعج القوى النقابية، ويغذي الاحتجاج داخل الطبقة السياسية، فبالإضافة إلى المظاهرات التي نظمها نشطاء وأنصار حركة النهضة، تحشد قوى أخرى أنصارها، حيث تظاهرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي لا تزال تحظى بشعبية في صناديق الاقتراع، مع أنصارها في 20 نوفمبر، وتنتقد النائبة السابقة في البرلمان بانتظام رئيس الدولة في مداخلاتها الإعلامية، بينما تطالب بحل البرلمان والدعوة السريعة لإجراء انتخابات مبكرة“.

ويتابع التقرير أنه ”على الجانب الآخر من الطيف السياسي، فإن أحزاب اليسار القومي، التي كانت في الأصل مؤيدة للرئيس، أصبحت الآن أكثر ترددا في دعمها له“.

ونقلت صحيفة ”لوموند“ في ختام تقريرها، عن الباحث في العلوم السياسية محمد ضياء حمامي، تحذيره من أن ”الخطاب العدائي من قبل النخب، يمكن أن يؤثر على الرأي العام الذي ما زال حتى الآن متساهلا للغاية مع رئيس الدولة“، موضحا أن ”خيبة الأمل السائدة من الفشل في الوفاء بوعوده تهدد بقلب التيار لصالح هذه القوى السياسية“.