القضاء المغربي يلاحق وزيرا سابقا بعدة تهم بعد شكوى لوزارة الداخلية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن المحامي المغربي محمد زيان وزير حقوق الإنسان السابق، اليوم الأربعاء، أنه سيُحاكم بتهم عدة بينها ”إهانة هيئات منظمة“، على خلفية شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضده ردا على اتهامه جهاز الأمن ”بفبركة“ فيديو مخل.

وقال زيان لوكالة ”فرانس برس“ إن النيابة العامة وجهت له ”سلسلة من التهم بناء على شكوى وزارة الداخلية“، بينها ”إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة“، و“بث وقائع وادعاءات كاذبة“، و“الخيانة الزوجية“، و“التحرش الجنسي“.

وكان زيان (78 عاما)، وهو نقيب سابق للمحامين بالرباط، قد ندد في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو التقط داخل غرفة فندق، وقدّم على أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته.

واتهم زيان على إثر ذلك المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف ”فبركة“ هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الداخلية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقاضاة زيان، على خلفية ”جرائم إهانة موظفين عموميين“ و“إهانة هيئة منظمة“، بناء على ”مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة“.

وسبق لزيان أن تولى وزارة حقوق الإنسان في بلاده بين 1995 و1996، وعرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة.

وعمل زيان كمحام للحكومة في التسعينات، لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدة قضايا، وانتقاداته للأجهزة الأمنية.

وتبدأ أولى جلسات محاكمة الوزير السابق، الملاحق في حالة سراح، في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ولد محمد زيان يوم 14 شباط فبراير 1943 في مدينة مالقة بإسبانيا، ويعمل الآن محاميا، كما أنه رجل سياسي، بالإضافة إلى نشاطه في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحصل زيان على شهادة عليا في القانون، وشغل منصب نقيب المحامين سابقا، ونال عضوية مجلس هيئة المحامين في الرباط.

ويعد محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي، وله عدة مشاركات دولية ووطنية حول حقوق الإنسان في عهد الحسن الثاني.

وفي عام 1963 تابع محمد زيان الدراسة الثانوية في مدينة جنيف السويسرية، وعمل في مناصب مهمة بوزارة الفلاحة ما بين 1965 و 1968.