"جون أفريك": "معركة الطعون" تهدد بتفجير مسار الانتخابات في ليبيا

اعتبرت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية أن المسار الانتخابي في ليبيا يواجه ”مخاطر الانفجار“ مع اندلاع معارك قضائية بين المترشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الترشح تحول إلى ”عملية عدائية“ بين المتنافسين.

وتطرح المجلة في تقرير لها، جملة من العوامل والوقائع التي ترى أنها باتت تهدد بـ“عملية انفجار من الداخل للمسار الانتخابي برمته“ قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية.

وحذر التقرير من ”ضياع هذا الاستحقاق بين مناورات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعرقلة ترشح سيف الإسلام القذافي، واستقالة رئيس بعثة الأمم المتحدة، وتصاعد التوترات على الأرض“.

ويذهب التقرير إلى اعتبار أن الانتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها في ديسمبر الجاري، ”قد تضع الأساس لصراع جديد، فمع بقاء ثلاثة أسابيع على الموعد الانتخابي تتصاعد الانقسامات في البلاد التي عاشت عشرية من الفوضى الأمنية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011“.

فشل

وينقل التقرير عن المستشار والرئيس السابق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عثمان قاجيجي، قوله إن ”المفوضية فشلت في وضع جدول زمني مناسب للانتخابات“.

ويضيف قاجيجي: ”لقد أضاعت المفوضية الكثير من الوقت قبل أن تبدأ في الإجراءات، إذ لا يمكن تصور أن يكون أمام الناخبين أسبوعان فقط لمعرفة المرشحين“، وفق تعبيره.

ويتابع: ”يبقى السؤال الحقيقي: لماذا قد يتم تنظيم انتخابات رئاسية الآن في حين أن الممثل المنتخب لا يمكن إلا أن يمثل جزءا من البلاد؟.. والجواب هو لأن ليبيا منقسمة تماما ولا يمكن للمرشحين من الغرب التوجه شرقا، والعكس صحيح، ولا للناخبين، وقد كان من الأجدر أن يتم التركيز على انتخابات برلمانية كان من الممكن أن تسمح بتجديد البرلمان ثم نمضي قدما“، بحسب تصوره.

ويشير التقرير إلى أن الترشح للانتخابات الرئاسية تحول إلى عملية عدائية بين المتنافسين مع تقديم طعون ضد بعضهم البعض، فيما يُنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين يوم 4 ديسمبر / كانون الأول الجاري، معتبرا أن تقديم الطعون في المناطق التابعة لكل مترشح أثر على مصداقية العملية الانتخابية.

وبحسب التقرير، فإنّ ترشح رئيس الحكومة الليبي الحالي عبد الحميد الدبيبة زاد الوضع إرباكا، لأن الدبيبة، وفقًا للقواعد التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي بقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غير مسموح له بالترشح، بالإضافة إلى ذلك ينص قانون الانتخابات الذي صاغه رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح من جانب واحد وسنته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على أن المرشحين يجب أن يكونوا قد تركوا مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات، لكن الدبيبة كان يطالب بتعديل قانون الانتخاب ليس فقط بإلغاء المادة التي كانت تمنع ترشحه بل لكسب الوقت لتمديد الموعد النهائي للتصويت، كما أنه يجادل بأنه لم يعد في منصبه رسميًا منذ سحب ثقة البرلمان في سبتمبر / أيلول الماضي“.

وتؤكد ”جون أفريك“ أنه ”على الرغم من غموض منصبه، لا يزال عبد الحميد الدبيبة على رأس الحكومة في الوقت الحالي ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، لكنه قد يفكر في تسليم السلطة لنائبه رمضان أبو جناح الذي يحتفظ بنفوذ قوي عليه“ وفق قولها.

مشهد معقد

ويتابع التقرير قائلا: ”إن آخر الإشارات بهذا الخصوص تمثلت في الاستقالة المفاجئة لرئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش، في 23 نوفمبر / تشرين الثاني، فيما رسم الدبلوماسي السلوفاكي في اليوم التالي صورة قاتمة للوضع في تقريره إلى مجلس الأمن قائلاً إنه ”مع تقدم العملية تتصاعد التوترات بشأن أهلية بعض كبار المرشحين للرئاسة“، مشيرا إلى وجود مخاوف من مواجهة مسلحة أو العودة إلى الاستبداد“.

وبينما كان من المقرر مغادرته يوم 10 ديسمبر / كانون الأول فإن من سيخلفه سيواجه وضعا محفوفًا بالمخاطر لأنه سيتم قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع، ومن المتوقع أن يخلفه السفير البريطاني السابق نيكولاس كاي.

وينوه التقرير إلى أنه ”إلى جانب المناورات السياسية، رتّبت الميليشيات نفسها على الأرض واقتربت كتيبة مصراتة 166 الموالية لفتحي باشاغا من كتيبة طارق بن زياد الخاضعة لسيطرة اللواء خليفة حفتر، بهدف الانتشار في جنوب طرابلس خلال الانتخابات، وهذه المناورة قد تسمح لهم بعرقلة منافسهم عبد الحميد الدبيبة في ضواحي العاصمة، وهذا مبني على التحالف الميليشياوي الموحد تحت اسم عملية بركان الغضب، الذي أنشأته الحكومة السابقة للدفاع عن العاصمة ضد هجوم المشير خليفة حفتر“، وفق قراءته.

أما في الجنوب فأصبح الوضع الأمني متوتراً للغاية منذ حصار قوات مسلحة لمحكمة سبها لمنع سيف الإسلام القذافي من تقديم طعنه ضد استبعاده من السباق الرئاسي، بينما حدثت اشتباكات قبلية جديدة في فزان حيث كان التعايش بين قبائل القذاذفة وأولاد سليمان والتبو صعبا، كما في انتخابات 2012 و 2014، حيث اندلعت الاشتباكات القبلية، بحسب التقرير، الذي حذر من أن استمرار وجود المرتزقة الأجانب عامل أمني مهم، حيث لا تزال القوات التركية والمرتزقة موجودين على الأراضي الليبية، ويقدر عدد المرتزقة في البلاد بعدة آلاف.