واشنطن: نشارك الليبيين مخاوفهم من تأجيل الانتخابات

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من ”مخاوف حقيقية“ حول تأثير العنف والمجموعات المسلحة، على سير الانتخابات الليبية المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إن ”واشنطن تشارك الليبيين مخاوفهم من عدم إقامة الانتخابات في موعدها، في ظل خطر العنف والمجموعات المسلحة“.

1/2 Amb. Norland: “The United States shares the concerns of Libyans and the international community that armed actors and the risk of violence not be allowed to threaten elections scheduled to start Dec. 24 and the aspirations of millions of Libyans to cast their votes. #Libya pic.twitter.com/rzvDyDgw5v — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 1, 2021

وأكد نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية، على على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن بلاده تدعو ”جميع الأطراف إلى التهدئة، وخفض التوتر، واحترام العملية الانتخابية الجارية“.

وكان نورلاند، أكد في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الليبية، في وقت سابق، أن موقف بلاده هو العمل على ضمان سلامة العملية الانتخابية بالشكل الذي يدفعها للسير قدما، معتبرا أن ”نزاهة العملية الانتخابية، ستضمن للجميع أن تكون هناك نتائج طيبة لليبيا“ وفق قوله.

وحذر السفير الأمريكي في ذات المقابلة، من أن ”من سيثيرون العنف أو يمنعون الناس من التصويت، سيدفعون الثمن“.

وأبدى في المقابل، تفهمه بشأن المخاوف حول بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية والجدل الذي يدور حولهم، مؤكدًا أن بلاده تؤيد إجراء الانتخابات دون أي إقصاء.

وقال نورلاند: ”نحن على علم بجهود التشويه والتضليل لتوظيف الفضاء الإعلامي، لجعل البيئة الانتخابية أكثر صعوبة“، مشيرًا إلى أن بلاده ستقوم بدعم الجهود من أجل جلب مراقبين دوليين، ليتسنى لهم مراقبة العملية الانتخابية.

وذكر نورلاند، أنه تحدث مع رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات، عماد السائح، حول موضوع الإعداد الفني الذي يشهد تقدمًا وبشكل مهني، وفق وصفه.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، قد علقت السبت الماضي، على ما أشيع بشأن تأجيل الاستحقاق الانتخابي المقرر في ديسمبر المقبل، مؤكدة أنه لا توجد نية للتأجيل.

وقال مدير المركز الإعلامي للمفوضية، سامي الشريف، إنه ”لا نية حتى الآن، لدى المفوضية لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفقًا لما هو معد لها“.

وأوضح الشريف، أن ”التأجيل وارد في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حاليًا“، مشيرًا إلى أن المفوضية ”قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية“.