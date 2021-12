واشنطن: نشارك الليبيين مخاوفهم من تأجيل الانتخابات

حذّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، من ”مخاوف حقيقية“ حول تأثير العنف والمجموعات المسلحة، على سير الانتخابات الليبية المرتقبة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، إن ”واشنطن تشارك الليبيين مخاوفهم من عدم إقامة الانتخابات في موعدها، في ظل خطر العنف والمجموعات المسلحة“.

1/2 Amb. Norland: “The United States shares the concerns of Libyans and the international community that armed actors and the risk of violence not be allowed to threaten elections scheduled to start Dec. 24 and the aspirations of millions of Libyans to cast their votes. #Libya pic.twitter.com/rzvDyDgw5v

