تقرير: تصاعد التوتر يهدد بإشعال حرب بين المغرب والجزائر

حذّر تقرير نشرته صحيفة ”لوبينيون“ الفرنسية من أن تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر أصبح يهدد بإشعال حرب أكثر من أي وقت مضى، لا سيما بالنسبة إلى من سماهم ”الصقور“ الجزائريين.

وينقل التقرير خلفيات توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقا أمنيا في الـ24 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وحادثة مقتل ثلاثة من سائقي الشاحنات الجزائريين في هجوم بالصحراء الغربية.

وبين التقرير أنه يفترض أن تكون نفذته طائرة مغربية دون طيار سلمتها تركيا أخيرا.

ويقول التقرير إن ”التوتر يتصاعد كل يوم بين الجزائر والمغرب، إلى درجة أن هناك حديثا الآن عن حرب بين البلدين المغاربيين“.

وأشار إلى أن دوائر قريبة من الجيش الجزائري تشير إلى أن ”الجزائر لا تريد الحرب مع المغرب لكنها مستعدة لخوضها“.

وينقل التقرير عن مصدر قال إنه يعترف بأنه من الصقور، مضيفا ”إذا كان لا بد من القيام بذلك فهو لأننا متفوقون عسكريا على جميع المستويات“.

ويعتبر التقرير الفرنسي أن ما يقلق الجزائريين هو دعم إسرائيل للمغرب الذي سيغير قواعد اللعبة في غضون نحو ثلاث سنوات.

أسلحة مقلقة

ويشير التقرير إلى توقيع المغرب وإسرائيل اتفاقا أمنيا في الرباط بعد نحو سنة من تطبيع العلاقات، وأيضا اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على الصحراء الغربية؛ ما اعتبِر نجاحا دبلوماسيا للرباط أثار استياء الجزائر.

لكنه أشار إلى أن ”التعاون الأمني بين المغرب وإسرائيل ليس بالأمر الجديد لكنه ظل سرا منذ فترة طويلة لتجنب إثارة الرأي العام الحساس بشأن القضية الفلسطينية“.

وأضاف ”أما الآن فيظهر بوجه مكشوف وتتزايد أهميته بما يتجاوز الأنشطة الاستخباراتية“.

ووفق التقرير فإن ”أكثر الأسلحة التي تقلق الجزائريين هي تلك المتعلقة بالحرب الإلكترونية وطائرات ”كاميكازي“ دون طيار، التي استخدمها الأذريون في كاراباخ عام 2020.

كما استقبل المغرب لتوه طائرات تركية من طراز ”البيرقدار“ TB2 التي أثبتت أنها ”تغير قواعد اللعبة“ في مختلف مسارح العمليات.

ميدان الصراع

واعتبر التقرير أنه إذا نشأ نزاع مسلح بين البلدين فمن المحتمل أن تكون الصحراء الغربية المكان الذي سيبدأ فيه النزاع، موضحا أن المنطقة محل نزاع منذ عام 1976 حين سيطر المغرب على هذا الجزء الشاسع من الصحراء.

بينما رفضت حركة الاستقلال التي تدعمها الجزائر ”البوليساريو“ هذا الضم وأعلنت استقلال الجمهورية الصحراوية.

ويشرح التقرير تداعيات ذلك الصراع على العلاقات المغربية الجزائرية وعلى الاستقرار في المنطقة.

موضحا أنه ”لضمان السيطرة على المنطقة وصد هجمات ”البوليساريو“ أقام المغرب جدارا رمليا _بطول 2720 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب_ يحرسه الجيش، وفي الغرب يقع نحو 80% من الأراضي تحت سيطرة السلطات المغربية.

وإلى الشرق، على طول الحدود مع موريتانيا توجد منطقة تسيطر عليها جبهة ”البوليساريو“ التي يقع مقرها الرئيس في تندوف في الأراضي الجزائرية“.

ولفت إلى أن شرارة الصراع كانت رغبة الملك محمد السادس السيطرة على الصحراء الغربية بأكملها، ما وراء الجدار الرملي، في استكمالٍ لما بدأه والده، الأمر الذي تعتبره الجزائر ”إذلالا لها“ وفق التقرير.

رد تدريجي ولا حرب برية

ويتابع التقرير الفرنسي أنه ”على الجانب الجزائري يقال إن العديد من السيناريوهات العسكرية مطروحة على الطاولة، فيما تبدو الأولوية للرد التدريجي“.

ويوضح أن ”أحد الخيارات منطقة حظر طيران تستهدف الطائرات المغربية _الطائرات دون طيار على وجه الخصوص_ فوق الشريط الذي تسيطر عليه ”البوليساريو“ مع الدعم الجوي لقواتها.“

ونقل التقرير عن مصدر عسكري جزائري قوله ”نحن بعيدون جدا عن هجوم بري كبير، مع فرق مشاة وألوية مدرعة، لكن خطر التصعيد حقيقي، خاصة وأننا نرى في الجزائر شكلا من أشكال الغطرسة“ وفق قوله، مضيفا ”عسكريا نحن متفوقون كثيرا على المغاربة“.

ووفق المصدر ذاته فإن ”الجيش هو خط الدرع المغربي، حيث كان النظام الملكي متشككا فيه دائما خوفا من حدوث انقلاب، على عكس القوات الجوية أو البحرية فإن الجيش هو عامة الناس“.

وأضاف ”لقد تركنا الأرض للآخرين ويجب أن نستأنف مكانتنا في أفريقيا، مع تنفيذ إستراتيجية دبلوماسية أكثر عدوانية“ وفق قوله“.

ويشرح تقرير الصحيفة الفرنسية أنه وفق الخبراء فإن مقارنة عدد الطائرات أو الدبابات أو الرجال أو السفن غالبا ما يكون لها معنى عسكري ضئيل؛ إذ إنه ”عليك أن تبحث بالتفصيل للحصول على فكرة عن القيمة النسبية لجيشين: ما الأنظمة الإلكترونية الموجودة على متن الطائرات؟ ما القدرة القيادية؟ وما الإستراتيجية على الأرض؟“.

وبين أن هذه جميع المجالات التي تكون فيها المعلومات شحيحة، وما نعرفه هو أن الجزائر تنفق على جيشها أموالا أكثر بكثير مما تنفقه المغرب.

خلفيات تاريخية

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، اشترت الجزائر العاصمة ضعف المعدات (10.5 مليار دولار) من المغرب (4.5).

ويذكر التقرير بأن المغرب والجزائر اشتبكا عسكريا في ”حروب الرمال“ عام 1963 ومنذ ذلك الحين لم تكن العلاقات بين الجانبين جيدة على الإطلاق حيث تم إغلاق حدودهما البرية منذ 1994 واستمرت التوترات إلى اليوم.

وبحسب التقرير فإن الجزائر تعتبر أن ”القيادة في شمال أفريقيا على المحك“ حيث تريد طي صفحة سنوات حكم بوتفليقة واستعادة مكانتها في أفريقيا من خلال تنفيذ إستراتيجية دبلوماسية أكثر عدوانية، تستند إلى تحالف متجدد مع روسيا“ وفق قوله.

يشار إلى أن التنافس حول التسلح بين الجزائر والمغرب ليس بجديد، بل انطلق منذ أوائل الستينيات.

وذلك منذ حرب الرمال، ثم من عام 1975 حتى نهاية الثمانينيات، عندما هدد الصراع في الصحراء بالتطور إلى حرب مفتوحة.

حيث تضاعفت النفقات في هذا المجال بين الطرفين بين عامي 1974 و1986 من 1.03 إلى 2.43 مليار دولار للجزائر، ومن 887.48 مليون دولار إلى 1.57 مليار دولار بالنسبة للمغرب.

بعد أن شهدت فترة من الاستقرار خلال التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، بسبب المناخ الدولي السلمي بعد سقوط جدار برلين والحرب الأهلية التي ضربت الجزائر، لكن سرعان ما استؤنفت المنافسة المحمومة انطلاقا من عام 2006.