عبير موسي تتوعد بملاحقة الغنوشي قضائيًا بشبهة الاحتيال و التدليس

توعدت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، في تونس، عبير موسي، الثلاثاء، رئيس البرلمان التونسي المجمد، راشد الغنوشي، بالملاحقة القضائية بتهمة ”التدليس والاحتيال“.

وأعلنت عبير موسي أنها وجهت تنبيهًا إلى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، مؤكدة أنها ستلاحقه قضائيًا بتهم ”المغالطة، والتحايل، والتدليس“.

وأضافت عبير موسي في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ليس من حق راشد الغنوشي تشكيل وفود تمثل البرلمان التونسي في الخارج، في إشارة إلى الوفد التونسي الذي شارك مؤخرًا في جلسة للاتحاد البرلماني الدولي.

وأشارت إلى أن البند 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يعطي هذه الصلاحية لمكتب مجلس النواب وهو ”هيكل معلق حاليًا ولم يجتمع لاتخاذ أي قرار“، وفق تعبيرها.

وأضافت موسي، أنها توجه ”تحذيرات مضاعفة لطرفي النزاع الشخصي ( راشد الغنوشي، وقيس سعيد)، اللذين لا يهتمان بالبلاد وتسببا في التفريط في مصلحة الشعب التونسي“ على حد تعبيرها.

وقالت موسي: “ نحن هنا، ولن نصمت ولن نترككما تدمران ما تبقى من الدولة ”، متهمة الرئيس التونسي بالتباطؤ بحسم ملفات شديدة الأهمية.

وأكدت موسي إدانتها لمواصلة الرئيس التونسي، ”الهروب إلى الأمام وإصدار مراسيم على مقاسه من شأنها توفير المزيد من الفرص للإخوان للعب دور الضحايا ”، وفق تعبيرها.

كما اتهمت موسي، الرئيس سعيّد برفض ”استخدام صلاحياته لمكافحة الفساد السياسي وتجفيف منابع التمويل الأجنبي وتفكيك منظومة“ على حد قولها.

وحذّرت موسي مما أسمته“ عواقب إسقاط نصوص تهم الحياة السياسية بإرادة منفردة تحت غطاء لجان واستشارات لا تلزمها“.

وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى ملف التمويل الأجنبي للجمعيات، وأكدت أنه سيكون محل متابعة مضيفة: ”لن نهدأ إلا بكشف المستور، وقطع دابر التخريب الممنهج للوطن“.

وأضافت موسي أن آجال سقوط القضايا المتعلقة بالتمويل الأجنبي لقائمات ومترشحين في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 مازالت لم تحن، وذلك في رد على تلويح سعيّد بإصدار مراسيم لحسم قضايا التمويلات الأجنبية.

واعتبرت موسي أن رئيس الجمهورية لا يريد فتح ملف التمويل الأجنبي وكشف الجمعيات التي اخترقت تونس قائلة إن “ التمويل الأجنبي الحقيقي هو التمويل الذي تتلقاه عدة جمعيات مثل جمعية قطر الخيرية“.