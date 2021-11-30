محكمة ليبية تستبعد خليفة حفتر من قائمة المترشحين للرئاسة

قررت محكمة ليبية، يوم الثلاثاء، استبعاد المشير خليفة حفتر، من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة، في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وبثت وسائل إعلام ليبية مقطع فيديو للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية، قبول الطعن المقدم بحق المشير خليفة حفتر واستبعاده من قائمة المترشحين.

وقررت المحكمة قبول الطعن شكلًا، وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المشير خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وقال المحامي محمد علي حباس، الذي طعن في ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إن قبول المحكمة للطعن جاء بناءً على مستندات قانونية تقدم بها الطاعنون.

وفي وقت سابق، قررت دائرة استئناف طرابلس في ليبيا، تأجيل النطق بالحكم في الطعن الذي قدمه المترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة إلى الأربعاء، فيما أقرّت إعادة مترشحين اثنين للسباق الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام ليبية محلية، أن ”دائرة الاستئناف التي تلقت ملف الطعن وكان من المفترض أن تنطق بالحكم بشأنه، الثلاثاء، أقرت تأجيل الحسم في الأمر إلى جلسة، الأربعاء، دون أن توضح الأسباب“.

في المقابل، أقرت محكمة استئناف طرابلس قبول الطعن المقدم من المترشحين فتحي بن شتوان، وسلامة الغويل اللذين استبعدتهما مفوضية الانتخابات، بالتالي إعادتهما إلى السباق الرئاسي، وفق ما ذكره تلفزيون ”ليبيا الأحرار“.

وكان الفريق القانوني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قدّم، يوم الإثنين، أوراق الاستئناف للطعن بحكم استبعاده من الانتخابات، وقالت وسائل إعلام محلية، إن محكمة استئناف طرابلس حددت، الثلاثاء، موعدًا لعقد جلسة النظر في أحقية طعن الدبيبة أو استبعاده نهائيًا، قبل تأجيله.

ويحدد القانون فترة 3 أيام، لنظر المحكمة في الاستئناف والحكم فيه، ليتقرر وبصفة نهائية، مصير ترشح الدبيبة، على أن تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه، وكانت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، قضت باستبعاد الدبيبة من السباق الانتخابي بعد قبولها الطعون التي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية، بينهم مرشحون للرئاسة.

في السياق، ألغيت الجلسة التي كانت، مقررة الثلاثاء، بخصوص النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح سيف الإسلام القذافي لعدم حضور القضاة.