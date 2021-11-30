ليبيا.. تأجيل طعن الدبيبة بطرابلس وإلغاء جلسة طعن القذافي في سبها

قررت دائرة استئناف طرابلس في ليبيا، الثلاثاء، تأجيل النطق بالحكم في الطعن الذي قدمه المترشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة إلى الأربعاء، وأقرّت إعادة مترشحين اثنين للسباق الرئاسي.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنّ ”دائرة الاستئناف التي تلقت ملف الطعن وكان من المفترض أن تنطق بالحكم بشأنه الثلاثاء، أقرّت تأجيل الحسم في الأمر إلى جلسة يوم غد الأربعاء، دون أن توضح الأسباب“.

وفي المقابل، أقرّت محكمة استئناف طرابلس قبول الطعن المقدّم من المترشحين فتحي بن شتوان وسلامة الغويل اللذين استبعدتهما مفوضية الانتخابات، وبالتالي إعادتهما إلى السباق الرئاسي، وفق ما ذكره تلفزيون ”ليبيا الأحرار“.

وكان الفريق القانوني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، قدّم الإثنين أوراق الاستئناف للطعن في حكم استبعاده من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن محكمة استئناف طرابلس حددت الثلاثاء، موعدا لعقد جلسة النظر في أحقية طعن الدبيبة أو استبعاده نهائيا، قبل تأجيله.

ويحدد القانون فترة 3 أيام، لنظر المحكمة في الاستئناف والحكم فيه، ليتقرر، وبصفة نهائية، مصير ترشح الدبيبة، على أن تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه.

وكانت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، قضت باستبعاد الدبيبة من السباق الانتخابي بعد قبولها الطعون التي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية، بينهم مرشحون للرئاسة.

غياب القضاة عن طعن سيف الإسلام

في السياق، ألغيت الجلسة التي كان مقررا لها هذا اليوم بخصوص النظر في الطعن المقدم من محامي المترشح ”سيف الإسلام معمر القذافي“ لعدم حضور القضاة.

وكانت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي انسحبت من محيط محكمة مدينة سبها الابتدائية صباح الثلاثاء، لتحل محلها قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد مغادرة محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية.

وأكدت وسائل إعلام ليبية، وصول محامي القذافي خالد الزايدي إلى المحكمة، بعد رفع الحصار عليها.

وكانت المفوضية العليا أعلنت الأسبوع الماضي، استبعاد 25 مرشحا، لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم عليه محليا، مستندة بذلك إلى قانون الانتخابات الذي يفرض أن يكون أي مترشح خاليا من السوابق القانونية، وغير صادر بحقه حكم نهائي.