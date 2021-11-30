أحفاد مقاتلين بـ"حرب التحرير" يطرحون مبادرة لتهدئة "جرح الذاكرة" بين الجزائر وفرنسا

تسعى مجموعة من الشباب الجزائريين والفرنسيين من أحفاد المقاتلين إلى إرساء مشروع للمصالحة، وتحقيق ذاكرة سليمة تنهي التوتر بين باريس والجزائر؛ على خلفية الحقبة الاستعمارية، ومعركة التحرير الجزائرية.

ويقول تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“، إن شبابا فرنسيين وجزائريين وثنائيي الجنسية، من أحفاد الجنود أو الحركيين أو من مقاتلي جبهة التحرير الوطني، عملوا معا على ملف تسوية ملف الذاكرة، وقدموا مقترحاتهم، اليوم الثلاثاء، إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

والمبادرة مسعى شخصي لثمانية عشر شابا، 11 امرأة وسبعة رجال، لا يعرف بعضهم البعض، لكنهم قرروا الالتقاء على هدف واحد وهو ”تهدئة ”جرح الذاكرة“ الذي يوتر العلاقات بين فرنسا والجزائر.

ويؤكد تقرير الصحيفة الفرنسية، أن ”الرهانات عالية والمهمة ثقيلة بالنسبة لهؤلاء الشباب، سواء كانوا فرنسيين أو ثنائيي الجنسية أو جزائريين؛ لأنه حتى لو كانت الحرب قد انتهت منذ عام 1962، فإن ليندا، يوان، ألما، نبيل، أو حتى لينا (لا يريدون الإعلان عن ألقابهم) الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما، وعلى الرغم من أنهم يرتدون الإرث من هذا الصراع هم أحفاد هذه الذكريات المعذبة بين البلدين المتوسطيين، فقد كان أجدادهم مقاتلين من جبهة التحرير الوطني وجنودا فرنسيين، يدعون الحركيين أو العائدين“.

ويوضح التقرير أنه ”منذ حزيران/ يونيو الماضي تشارك هذه المجموعة – التي أطلقت على نفسها ”آراء جيل الشباب حول الذكريات الفرنسية الجزائرية“ – وتفكر في كيفية تسوية كل هذه ”الجراح“ نيابة عن قصر الإليزيه“، وقال غوتييه، الحفيد الأكبر لجنرال انقلابي والرئيس السابق لمنظمة الجيش السري: ”كان هناك الكثير من النوايا الحسنة بيننا“.

وتقول الصحيفة، إنه ”بعد خمسة أشهر من المناقشات الحميمة – التي تمكنت ”لوموند“ من متابعتها – كان على هؤلاء الشباب أن يقدموا، الثلاثاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 عدة مقترحات في شكل رسائل إلى إيمانويل ماكرون“، من المفترض أن تغذي تفكير رئيس الجمهورية حول ”المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري“.

ويوضح تقرير ”لوموند“ أن ”أهم ما جاء في المبادرة، يتعلق بالمدرسة، حيث يريد حاملو الذاكرة هؤلاء دراسة الاستعمار والحرب الجزائرية في الفصل، وأن يصبح هذا الملف موضوعا أساسيا للتربية الوطنية، وهم يعتقدون أن ”الفرنسيين المولودين في الثمانينيات (…) لم يستفيدوا من دروس التاريخ خلال هذه الفترة في حياتهم المدرسية“، وبالإضافة إلى ذلك تقترح المجموعة جمع ونشر كلمات الأشخاص الذين عانوا من الحرب الجزائرية على شبكة اجتماعية تم إنشاؤها لهذه المناسبة، والفكرة هي إحياء ذكرى آخر الشهود الأحياء.

ويتطلع هؤلاء الشباب إلى إنشاء ”مكتب شباب جزائري فرنسي“ للالتقاء وتنفيذ مشاريع مشتركة، وفق التقرير الذي أوضح أن ”أكثر الرسائل رمزية موجهة إلى إيمانويل ماكرون حين عرض عليه الشباب أن يلقي ”خطابا عظيما“ حول الحرب الجزائرية ”يعكس كل الذكريات“ دون أن يكون ”قائما بالضرورة على أعذار“، ولكنه ”يتجه نحو المستقبل“ وفق تعبيرهم، مؤكدين أن ”الأمر الآن متروك له“.