ليبيا.. توقف الاحتجاجات في محيط محكمة سبها وتقديم طعن سيف الإسلام

انسحبت قوات تابعة للجيش الوطني الليبي من محيط محكمة مدينة سبها الابتدائية صباح الثلاثاء، لتحل محلها قوات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بعد مغادرة محتجين على ترشح سيف الإسلام القذافي، للانتخابات الرئاسية.

وساد الهدوء محيط المحكمة، بعد انفضاض اعتصام المحتجين على ترشح القذافي، الذين حالوا دون تقديم الطعن ومنعوا القضاة من حضور الجلسة.

ونشر مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب عددا من الصور على صفحته بموقع فيسبوك تظهر محيط المحكمة قائلا ”لقطات منذ قليل من محكمة سبها ومحيطها وانسحاب القوة العسكرية التي أمنت وقفة المواطنين الاحتجاجية بالأمس حول مسألة الطعن، وتظهِر اللقطات وجود القوة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية فقط في كامل محيط المحكمة“.

وأكدت وسائل إعلام ليبية، وصول محامي القذافي خالد الزايدي إلى المحكمة، بعد رفع الحصار عليها.

ويترأس الجلسة في حال عقدها 3 قضاة، على أن ينطقوا بالحكم في اليوم ذاته.

وكان سيف الإسلام القذافي غرد الاثنين عبر موقع تيوتر قائلا إن ”قوة عسكرية طوقت مبنى المحكمة ومنعت القضاة والموظفين من الدخول؛ ما تسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد قرار مفوضية الانتخابات استبعاده من الترشح للرئاسة“.

وأعرب في تغريدة لاحقة عن ثقته بالانتصار و“هزيمة الخصوم“.

ومنذ الخميس الماضي، تعذر على القذافي تقديم أوراق الطعن بقرار المفوضية، بعد اقتحام مجموعة مسلحة للمحكمة وطرد القضاة والموظفين منها، وهو الأمر الذي تكرر في الأيام التي تلت، بحدوث فوضى وتهديدات تعرض لها العاملون والقضاة في محكمة سبها.

وأكد آمر غرفة عمليات سبها التابعة للجيش الوطني الليبي اللواء فوزي المنصوري أثناء اجتماعه بعدد من أعيان جنوب ليبيا، أن الجيش يقف على الحياد، وقام بتأمين المحكمة.

وأضاف المنصوري ”نحترم كل الآراء ووجهات النظر وننظر لسيف الإسلام القذافي كأي مواطن ليبي ولم ولن نحاربه“.

وتعهد وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مازن، الاثنين، بحماية وتأمين مراكز الانتخابات، في أعقاب تلك الأحداث.

وأكد مازن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية، أن ما يحدث في مجمع محاكم سبها خروقات للانتخابات وتعد على مسيرة التحول الديمقراطي، داعيا الشعب الليبي للالتفاف والترابط لدعم العملية الانتخابية وتحقيق الاستقرار، وفق قوله.

وكانت المفوضية العليا أعلنت الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا، لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم عليه محليا، مستندة بذلك إلى قانون الانتخابات الذي يفرض أن يكون أي مترشح خاليا من السوابق القانونية، وغير صادر بحقه حكم نهائي.