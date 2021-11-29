سعيد يهاجم القضاء ويلوح باجراءات جديدة في قضايا التمويل الأجنبي

استنكر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الاثنين ”تباطؤ“ القضاء التونسي في حسم قضايا من تلقوا تمويلات أجنبية من نواب البرلمان ومن ترشحوا للانتخابات الرئاسية الماضية، ملوحا باتخاذ إجراءات جديدة في هذا الإطار.

وقال قيس سعيد، أثناء لقائه الإثنين بأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، وأستاذ القانون أمين محفوظ، إن البند 163 من قانون الانتخابات يمنع تلقي أموال أجنبية ويعاقب كل من يتحصل عليها بدفع أضعافها للدولة، وسحب عضوية البرلمان من القائمات والأفراد، الذين تلقوا التمويل الأجنبي.

وأضاف قيس سعيد، أن الانتخابات التونسية تم تنظيمها سنة 2019، لكن إلى الآن لم يحسم القضاء التونسي القضايا والتجاوزات التي حصلت فيها.

وشدد قيس سعيد، على أن تقرير محكمة المحاسبات أثبت تلقي عدد من المترشحين للانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية، لكن القضاء التونسي لم يحسم هذه الملفات.

وكان الرئيس قيس سعيد، قد وجه انتقادات لاذعة للقضاء التونسي مؤخرا ،مشددا على أنه لا يمكن إصلاح الأوضاع في تونس الا إذا تم إصلاح القضاء.

وقال قيس سعيد، أثناء لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال: ”القضاء مريض، وتونس جريحة، ومن بين أسباب الجرح العميق هو القضاء“.

وأضاف ”لدي الكثير من الوثائق التي تدين هؤلاء الذين أجرموا في حق المتقاضين، وأجرموا بناء على ذلك في حق الشعب التونسي“.

وشدد قيس سعيد على أنه ”لا يمكن أن يتحقق أي إصلاح على الإطلاق، إلا بإصلاح جذري للقضاء“.

وتسببت انتقادات سعيد للقضاء، في موجة انتقادات شعبية واسعة للقضاء والقضاة، ومطالب بتطهيره من الفساد والرشوة.

وفتحت السلطات التونسية، مؤخرا تحقيقا في دعوات لمهاجمة المحاكم يوم 17 ديسمبر 2021 (عيد الثورة التونسية) والتحريض على الاحتجاج أمام مقرات المحاكم والاعتداء عليها.

وأصدر مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، بلاغا قال فيه إن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولت فتح التحقيق لكشف الأطراف التي تقف وراء هذه الدعوات.

وأكد البلاغ أن التحقيق سيشمل كل المتورطين في الدعوة إلى الاحتجاج أمام مقرات المحاكم ومقر المجلس الأعلى للقضاء بدعوى ما تم اعتباره ”تطهير القضاء“.

وتولى قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف فتح التحقيق، بناء على ما تم تداوله على بعض شبكات التواصل الاجتماعي، منها صفحات على موقع ”فيسبوك“.