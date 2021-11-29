البعثة الأممية في ليبيا تحذر من عرقلة الانتخابات

حذرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الإثنين، من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين من حقهم بانتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية، أو أي تصرف يؤدي لتقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية، وأدانت كل ما يمكن أن يخل بنزاهة الانتخابات، وكل ما يمكن أن يمنع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وقالت البعثة في بيان صدر عنها إنها “ تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها وتوجيه تهديدات ضد القضاء“، مضيفة أن ”مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي للقوات التي تسيطر على سبها، عرقلت عمل المحكمة ومنعت القضاة من الحضور لأداء واجبهم القانوني“.

وردا عن محاصرة محكمة سبها، أكدت أنها ”قلقة إزاء التقارير المتزايدة بشأن ترهيب وتهديد القضاة والموظفين في السلك القضائي لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات“، منوهة إلى أنه ”نذكر جميع الأطراف المتورطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي وقد يخضعون لعقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن“.

ودعت البعثة السلطات إلى ”اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما“، كما حثت على ”ضمان وصول جميع المرشحين بشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم“.