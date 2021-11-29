ليبيا.. الدبيبة يرفع "دعوى استئناف" للبقاء في السباق الرئاسي

قدّم الفريق القانوني لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، أوراق الاستئناف للطعن في حكم استبعاده من الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها نهاية السنة الجارية.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن محكمة استئناف طرابلس حددت الثلاثاء، موعدا لعقد جلسة النظر في أحقية طعن الدبيبة أو استبعاده نهائيا.

ويحدد القانون فترة 3 أيام، لنظر المحكمة في الاستئناف والحكم فيه، ليتقرر، وبصفة نهائية، مصير ترشح الدبيبة، على أن تتولى المفوضية العليا للانتخابات تنفيذه.

وكانت لجنة الطعون بمحكمة استئناف طرابلس، قضت باستبعاد الدبيبة من السباق الانتخابي بعد قبولها الطعون التي تقدم بها عدد من الشخصيات السياسية، ”منهم مرشحون للرئاسة“.

ومن أبرز مقدمي الطعون، ضد ترشح الدبيبة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وعضو مجلس النواب عن غريان السيدة اليعقوبي.

ومن ضمن الذين تقدموا بطعون في قانونية ترشح الدبيبة أيضا، المترشحان لمنصب الرئيس عارف النايض وعثمان عبد الجليل، إضافة إلى عضو ملتقى الحوار السياسي محمد الشركسي.

وترشح الدبيبة إلى انتخابات الرئاسة الليبية، رغم العوائق القانونية التي تقف في وجهه وأهمها، المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس التي تنص على ضرورة تخلي كل من يريد الترشح للرئاسة عن مهامه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، ورغم تعهده بعدم الترشح في هذه الانتخابات عند توليه منصب رئيس الحكومة.

ويجادل أنصار الدبيبة بأن مجلس النواب سحب الثقة من حكومته قبل 3 شهور، وجعلها حكومة تسيير أعمال، ما يعني فعليا استقالته من منصبه.

من جانب آخر، حث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، المرشحين للانتخابات الرئاسية على إجراء مناظرات فيما بينهم.

وأكد نورلاند في اتصال هاتفي مع المترشّح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية الليبية وسيرها بسلام، كما أكّد على تطلّعه للمزيد من المناظرات الانتخابية بين المترشحين مع انطلاق مرحلة الدعاية الانتخابية.

بدوره أكّد النايض، ”أهمّية دعم مجهودات لجنة 5+5، واستمرار دعم مجلس الأمن الأممي والتزاماته نحو انتخابات سلميّة، شفّافة، في موعدها المحدّد، واحترام نتائجها“.

ومن المقرر، إجراء الانتخابات الليبية في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.