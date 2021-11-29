الجزائر.. القضاء يبرئ عبد المالك سلال من قضية فساد

برّأت محكمة جزائرية، الاثنين، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، من قضية فساد كان متهما بها.

وقضت محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، للمرة الأولى، ببراءة سلال في قضية فساد تتعلق بفندق في مدينة بجاية، وفق ما ذكرته صحيفة ”الشروق“ الجزائرية.

وأوضحت الصحيفة، أنّ المحكمة أصدرت قرارا بالبراءة للوزير الأول الأسبق من جميع التهم المنسوبة إليه، مع رفع الحجز عن جزء من ممتلكاته.

وأشارت إلى أنّ ”سلال يتابع في هذه القضية إلى جانب مدير ديوانه والمحافظ السابق لبجاية، في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، بعد اكتشاف تجاوزات في تشييد الفندق الذي يشكل كارثة بيئية على مواطني بجاية“.

وقضت المحكمة ،أيضا، بالبراءة لمحافظ بجاية السابق مع رفع الرقابة القضائية عنه، فيما أدانت المحكمة مدير ديوان سلال بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات نافذة وغرامة مالية بمقدار 500 ألف دينار جزائري (نحو 3600 دولار)، مع إدانة رجل الأعمال لعلاوي محمود، وحبسه لمدة عامين، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار جزائري (نحو 720 دولارا).

وتنظر محكمة ”القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد“، بالجزائر العاصمة، في القضية التي تعود إلى فترة تولي سلال الوزارة الأولى تحت حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وفي وقت سابق أجّل ”القطب الجزائي“ محاكمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه، والمحافظ الأسبق لبجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، إلى الـ8 من الشهر الحالي، بعد اكتشاف تجاوزات في تشييد هذا الفندق الذي يشكل خطرا وكارثة على سكان بجاية، ولم يتم يومها النطق بالحكم.

وتواصلت التحقيقات في هذا الملف مدة عام ونصف العام، وشملت عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، ومحافظ بجاية ورجل أعمال.

وانتهت التحقيقات إلى أن الفندق تم تشييده في منطقة نسيم البحر بمحافظة بجاية، بطريقة مخالفة للقانون الساري المفعول للهياكل الإستراتيجية تشكل خطرا كبيرا على سكان بجاية.

وقد وجهت للمتهمين في القضية المنظورة تهم تخص جنح ”إساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له والتحيز لصالح أحد الأطراف“.