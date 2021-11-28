تونس.. توقيف شخص هدد أمين عام اتحاد الشغل بالقتل في مقهى شعبي

أعلن اتحاد الشغل في تونس، يوم الأحد، أن أمينه العام نور الدين الطبوبي، تعرّض وعائلته للتهديد بالقتل، من شخص تم توقيفه لاحقا من قبل قوات الأمن.

وقال المكلف بالإعلام في اتحاد الشغل غسان القصيبي، في تدوينة نشرها يوم الأحد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، إن الأمين العام لاتحاد الشغل، ”تعرض اليوم إلى تهديد صريح بقتله وقتل عائلته، من قبل شخص توجه إليه مباشرة في فضاء عام، وأقسم بأنه سيقتله قريبا أمام الجميع ”.

وبين أن الشخص الذي هدد طبوبي بالقتل، هو ”نفس الشخص الذي توجه العام الماضي إلى منزل الأمين العام وهدد بالانتحار، والعملية تكررت مرة أخرى“.

وأكد مصدر أمني أن ”الجهات الأمنية سارعت إلى توقيف المتهم، وتواصل التحقيق معه“، مشيرا إلى أنه اعترف بالتهمة الموجهة إليه.

وأضاف المصدر لـ“إرم نيوز“، أن المتهم ”له سوابق وتوجهات إسلامية“، منوها إلى أن السلطات الأمنية ”تعهدت بتوفير الحماية للأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي“.

من جانبه كشف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي حفيظ حفيظ، يوم الأحد، أن ”الشخص الذي هدد نور الدين الطبوبي بالقتل، هو عنصر متشدد من التيار السلفي“.

وكتب حفيظ تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“ قائلا، إن ”الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي يتعرض هذا الصباح في مقهى شعبي في مقر إقامته بفوشانة (جنوب العاصمة تونس) إلى تهديد بتصفيته وتصفية عائلته من طرف عنصر سلفي كان حاملا مصحفا في يده“.

وأضاف القيادي النقابي: ”كلنا الاتحاد، كلنا نور الدين، بدأت المعركة منذ فترة وبدأت الآن أكثر استفحالا“.

يذكر أن نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، قد أعلن في شباط/فبراير الماضي، أنه تعرض لتهديدات بالقتل أيضا.