محكمة استئناف طرابلس تلغي قرار مفوضية الانتخابات بقبول ترشح "الدبيبة"

قضت محكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، بقبول طعنين في ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، وحكمت ببطلان ترشحه.

وبذلك تكون لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس، قد ألغت قرار المفوضية العليا للانتخابات الليبية بشأن قبول أوراق ترشح عبدالحميد الدبيبة للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إنه تقدم بالطعن الأول كل من المرشحين: عارف النايض، عثمان عبدالجليل، محمد المنتصر، وعضوي ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي والسيدة اليعقوبي، والناخب المهدي عبدالعاطي.

وقالت السيدة اليعقوبي، وهي عضو في مجلس النواب عن مدينة غريان، وأحد الطاعنين في ترشح الدبيبة، على صفحتها بموقع فيسبوك بعد صدور الحكم: ”الحق لا ينتصر إلا بمنازعة الباطل، فالحقيقة لا تخاف النقاش“.

كما تقدم بالطعن الثاني المرشح لمنصب الرئيس، وزير الداخلية السابق، فتحي علي باشاغا، وألغت المحكمة بناء عليه قرار المفوضية العليا للانتخابات بقبول ترشح الدبيبة.

رد الطعن بحفتر

من جهة أخرى، رفضت محكمة استئناف طرابلس طعنا مقدما ضد المرشح الرئاسي خليفة حفتر.

وقالت لجنة الطعون في المحكمة في أسباب الرفض: ”المجلس الأعلى للقضاء حدد نطاق اختصاص نظر الطعون في المادة 5 من قرار إنشاء اللجنة، وترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمترشح المطعون ضده“.

وأكدت، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية، أن ”المطعون ضد المترشح حفتر مقيد بمدينة بنغازي ولا اختصاص لنا بالنظر في الطعن وفقا للمادة الخامسة في القرار رقم 142/ 2021“.

تأجيل النظر في طعن القذافي

بدوره، أعلن المرشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي على حسابه على موقع تويتر، أن القضاة رفضوا عقد جلسة للنظر في الطعن باستبعاده من الانتخابات.

وغرد القذافي قائلا: ”بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 79 لسنة 2021، محامو المترشح الرئاسي سيف الإسلام معمر القذافي يغادرون قاعة المحكمة“.

وكانت أنباء سابقة، قد قالت إن محكمة استئناف سبها أرجأت النظر في طعن المرشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي، اليوم الأحد، إلى يوم غد الإثنين؛ نظرا لتغيب أحد القضاة عن حضور الجلسة.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن القاضي، وهو من مدينة الجفرة، لم يحضر الجلسة بسبب صعوبة وصوله إلى مقر المحكمة، فيما تردد أنه تعرض لتهديدات من ميليشيات.

وتتكون الهيئة القضائية التي كانت ستنظر في الطعن من 3 قضاة.

وكان متحدث باسم المرشح سيف الإسلام القذافي، قد أكد قبل انعقاد الجلسة أن محاميه تقدم بالطعن في قرار استبعاده من السباق الانتخابي في محكمة استئناف سبها، اليوم الأحد.

وقال المتحدث في بيان مصور ومقتضب بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: ”الآن من داخل أروقة محكمة سبها، الأمور بخير، الرجال الآن من كافة القبائل يحيطون بالمحكمة، الساعة القادمة سيتم إعلان رجوع المهندس، ترقبوا مني بيانا بعون الله، وإلى الأمام حتى النصر“.

وقالت وسائل إعلامية ليبية، إن الجلسة ستعقد برئاسة القاضي رضا معتوق الحسناوي، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني الليبي، والأجهزة الأمنية في المدينة، وبحضور محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي.

يأتي هذا الاستنفار الأمني بعد تعرض المحكمة لهجوم مسلح، الخميس الماضي، بالتزامن مع تقديم فريق الدفاع عن القذافي، الطعن ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة بموجب المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس.

وقدم القذافي، الطعن لمحكمة سبها، بعد إدراج المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اسمه على قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة، وذلك استنادا إلى اتهامه بتهمة جنائية تمنعه من الترشح.

وقال المحامي خالد الزايدي، الخميس الماضي، إن قرار استبعاد موكله سيف الإسلام القذافي من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة الليبية ”غير قانوني، ومخالف للقانون، وإن اللجوء للقضاء يعتبر هو الملاذ الأخير“.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء الماضي، رفض ترشح 25 شخصا من بين 98 تقدموا بأوراقهم للترشح للرئاسة، كان من أبرزهم سيف الإسلام القذافي.

ويسمح القانون بقبول الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء.

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