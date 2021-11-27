الغنوشي: البرلمان التونسي سيعود "أحب من أحب وكره من كره"

قال رئيس البرلمان التونسي المجمد ورئيس حركة النهضة الإسلامية، راشد الغنوشي مساء السبت، إن البرلمان سيعود للعمل ”أحب من أحب وكره من كره“، وذلك في تحد غير مسبوق من قبل الغنوشي، للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي جمد أعمال البرلمان منذ نحو 4 أشهر.

جاء حديث الغنوشي خلال إشرافه، اليوم السبت، على اجتماع لقيادات حركة ”النهضة“ في مدينة بنزرت، وفق ما نقله موقع ”موزاييك أف أم“.

وقال الغنوشي إنه ”تلقى دعوة للمشاركة في أشغال الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي في إسبانيا“، مضيفا أنه فضل عدم تقديم طلب للسفر لرئيس البلاد كما جرت العادة ”حتى لا يتحول الصراع إلى صراع بين قيس والغنوشي“. لكنه أشار إلى أن ”الصراع الدائر حاليا هو صراع بين الدكتاتورية والحرية“، وفق تعبيره.

واعتبر الغنوشي أن ”مجلس النواب سلطة تأسيسية أنجز الكثير من القوانين الاجتماعية مثل القانون 38 الذي يُجبر الدولة على توظيف من طالت بطالتهم، إضافة إلى قانون التمويل التشاركي“. وتابع: ”هذا البرلمان إنجازاته كبيرة وأعداء الثورة عملوا على تشويهه“. على حد وصفه.

وزعم رئيس البرلمان المجمد، أن ”حركة النهضة عامل استقرار في البلاد“، ووجه كلامه لقيادات النهضة: ”لكم أن تفخروا بأنكم عامل ثبات رغم حملات التشويه وعامل الاستقرار هذا يجب أن يتجدد عبر التشبيب“.

ولفت الغنوشي إلى أن ”تونس أول بلد عربي يجري انتخابات بهيئة مستقلة“، قائلا إن ”قيس سعيد يريد إعادتها تحت إشراف الداخلية، وإن النهضة وأنصار الحرية والثورة لن يسمحوا بأي رِدة في هذا المجال“، على حد تعبيره.

وفي مقارنة لأوضاع البلاد الحالية بفترة حكم الرئيس الأسبق بن علي، قال الغنوشي إن ”أول مظاهرة خرجت ضد انقلاب بن علي، كانت سنة 2008، وإن أول مظاهرة خرجت ضد قيس سعيد كانت بعد شهرين فقط بما يعني أن استفاقة الشعب كانت مبكرة وأن عشر سنوات من الثورة أثرت في وعيه“.

وتحدث الغنوشي عن الأوضاع قبل إجراءات يوليو الاستثنائية، قائلا إن ”الأمور قبل 25 يوليو لم تكن جيدة والنهضة تتحمل جزءا منها لأنها تأخرت في التجديد وساندت حكومة ضعيفة وهو ما جعل المنقلب (قيس سعيد) يستغل نتائج عملها لإعلان الانقلاب“، وفق قوله.