ينتمي لـ"النهضة" التونسية.. حكم غيابي بالسجن ضد رئيس بلدية "ابتزّ" مستشارته

أصدرت محكمة تونسية، اليوم السبت، مذكرة إيداع بالسجن ضد رئيس بلدية منطقة ”السواسي“ من محافظة المهدية الساحلية، ماهر النوري، بتهمة اغتصاب مستشارة بالبلدية، علما أن الحكم غيابي بسبب عدم حضور المتهم جلسة المحكمة.

وقال المتحدث باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير أصدرت مذكرة الإيداع بالسجن ضد رئيس بلدية السواسي في ”قضية اغتصاب“، كما تم الحكم عليه بعقوبات سجنية في قضايا أخرى.

وأضاف فريد بن جحا في تصريح إعلامي، أن المحكمة حكمت على رئيس بلدية السواسي، ماهر النوري، بالسجن سنة في قضية ”اعتداء على معطيات شخصية“.

وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنة أخرى في قضية كانت هيئة مكافحة الفساد قد رفعتها ضده من أجل عدم التفرغ لمنصب رئيس البلدية ومواصلة نشاطه في حقل آخر وهو ما يمنعه القانون التونسي.

وأصدرت المحكمة حكما آخر ضده، يتمثل في عقوبة سجنية بعد أن وجهت له تهمة التحريض على شهادة الزور.

وتم إصدار مذكرة تفتيش في حق رئيس البلدية ماهر النوري وهو الآن في حالة فرار وتم إصدار الأحكام السجنية ضده غيابيا، باعتبار عدم حضوره أثناء المحاكمة.

الجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية كان قد أذن بفتح تحقيق ضد رئيس بلدية السواسي بتهمة اغتصاب وابتزاز مستشارة بالبلدية.

وجاء ذلك بعد تقدم المستشارة، منذ أبريل 2020، بشكاية لدى فرقة مناهضة العنف ضد المرأة بالمهدية مفادها تعرضها للاغتصاب والابتزاز من طرف رئيس البلدية.

وفي وقت سابق نفى رئيس بلدية السواسي، ماهر النوري، الاتهامات التي وجهتها له المستشارة بالبلدية.

وأوضح ماهر النوري، في تصريح إعلامي وجود خلافات بينه وبين هذه المستشارة قائلا إن هذه الخلافات ”سياسية“ على اعتبار أنه ترشح عن قائمة حركة النهضة الإسلامية وهي مترشحة عن قائمة لحركة نداء تونس.

وبين ماهر النوري أنه لا تجمعه أي علاقة بأي مستشارة بلدية مشيرا إلى أنه في سنة 2018، تاريخ الاعتداء حسب المستشارة، لم يتعرف بعد على أعضاء المجلس البلدي.

وقال ماهر النوري: “أستغرب من وصول القذارة السياسية إلى هذا الحد وإلى هتك الأعراض”، مشيرا إلى وجود خلافات وقضايا لدى المحكمة الإدارية بتهمة تعطيل سير أعمال المجلس البلدي.

وأوضح أن الخلافات انطلقت عندما أراد تطبيق القانون وفضح ملفات فساد قيمتها بالمليارات تهم عقارات تابعة للبلدية كانت تحت تصرف لوبيات معينة و سرقة وثائق خاصة بشراء عقار.

وبين النوري أن بعض ملفات الفساد، تورطت فيها أطراف سياسية محيطة بالمستشارة المذكورة.