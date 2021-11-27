المنفي: نعي الصعوبات المحدقة بليبيا وندعم إجراء انتخابات "شفافة ونزيهة"

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم السبت، إن المجلس ”يعي الصعوبات المحدقة بالبلاد والتخوف من العودة للصراعات التي تعب منها الليبيون وضاعفت من متاعبهم“، مؤكدا على ”ضرورة اتخاذ القرارات التي تضمن السلم والأمن والاستقرار للشعب الليبي“.

وجدد المنفي في كلمة له خلال انعقاد أعمال ”الملتقى الوطني للشباب“ في العاصمة طرابلس تحت عنوان ”هذا وقتنا“ التأكيد على ”دعم المجلس الرئاسي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتكون حرة وشفافة ونزيهة وتعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي“، وفق قوله.

وأشار محمد المنفي خلال الملتقى الذي حضره زهاء 1500 من الشباب من مختلف مناطق ليبيا وبحضور سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، إلى أن المجلس الرئاسي ومنذ توليه المسؤولية ”نجح في تثبيت وقف إطلاق النار في البلاد، وتوحيد مؤسساتها، ودعم أعمال لجنة 5+5 العسكرية، وفتح الطريق الساحلي وتأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، وجمع الفرقاء ورأب الصدع حفاظا على السلم المجتمعي“.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن اعتماد ”الملتقى الوطني للشباب“ ليعقد سنويا كأحد الركائز الرئيسية في برنامج المصالحة الوطنية وتعزيز مشاركة الشباب في اجتماعاته وفعالياته في المدن كافة.

بدوره أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند في كلمة له بالملتقى، أن ”الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا ستتيح لليبيين اختيار من يرأسهم بأنفسهم“، داعيا إلى مشاركة الشباب بفاعلية في هذا التحول الديمقراطي كونهم يمثلون 50 % من السكان.

وأضاف نورلاند أن ”الليبيين أقرب ما يكونوا اليوم إلى تشكيل مستقبل مستقر لهم، ويتحولون من التفرق والحروب إلى المصالحة الوطنية الشاملة“، موضحا أن ”الليبيين ربما لا يتفقون على مرشح واحد، ولكنهم متفقون على مستقبل بلادهم“.

من جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، أن مسؤولية استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا تقع بالدرجة الأولى على الشباب نساء ورجالا.

وشددت غانيون في كلمتها خلال الملتقى على الدور الهام المناط بالشباب في الانتخابات القادمة، داعية إلى إقحامهم فيها واستغلال هذه الفرصة باعتبار أن الشباب هم خط الدفاع الأول للتصدي لأية محاولات لإفشال مسيرة الديمقراطية في ليبيا“، وفق قولها.