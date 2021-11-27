إقبال طفيف على الانتخابات المحلية الجزائرية في الساعات الأولى للتصويت

كشفت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، أن النسبة الأولية للتصويت في الانتخابات المحلية والانتخابات الولائية (مجالس المحافظات) بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، 4.12%.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، إن ”نسبة المشاركة وطنيا بلغت 4.12 %، مقارنة بالانتخابات التشريعية التي بلغت نسبة المشاركة فيها إلى غاية العاشرة صباحا 3.98%“.

وأوضح شرفي في السياق ذاته، أن ”نسبة المشاركة على المستوى الوطني خلال انتخابات المجالس الشعبية البلدية بلغت 4.12 ٪، كما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات المجالس الشعبية للولايات 3.90 %.

وأضاف أن ”نسبة التصويت في الانتخابات الولائية منخفضة مقارنة بالبلدية، لأن أغلب المنتخبين يختارون ممثليهم من القوائم البلدية دون المرور إلى القوائم الولائية والتصويت على ممثلي الشعب“.

ويشمل هذا الموعد الانتخابي 23 مليون مواطن، من أجل اختيار ممثليهم بالمجالس الشعبية البلدية ومجالس الولايات.

وتعتمد هذه الانتخابات، على نمط جديد من الاقتراع يتمثل في الانتخاب على القائمة المفتوحة، وذلك بتصويت تفضيلي دون مزج، لاختيار ممثلي الشعب لعهدة نيابية مدتها 5 سنوات.

وبدأ الناخبون الجزائريون السبت في التصويت في انتخابات محلية لتجديد المجالس البلدية والولائية.

وأدلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بصوته برفقة زوجته في مركز انتخاب مدرسة أحمد عُروة بسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، بحسب صور عرضها التلفزيون الحكومي.

وبخصوص نسبة المشاركة عبر عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات النيابية، وقال: ”أعتقد أن نسبة المشاركة ستكون أكبر في الانتخابات المحلية (لكن) الهدف هو الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتم معنى الكلمة، وهو ما وصلنا إليه فلا أحد يمكنه القول إنه تم تغيير نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني، وهذا هدف وصلنا إليه“.

واتسمت الحملة الانتخابية التي دامت ثلاثة أسابيع بالفتور في العاصمة كما في المناطق الأخرى، وعلقت بعض الملصقات وعقدت تجمعات داخل قاعات مغلقة، ولم ينشط كثيرا المرشحون لشغل مناصب في مجالس 1541 بلدية و58 ولاية.

وانطلقت عملية التصويت الأربعاء في المناطق النائية في أكبر بلد في القارة الإفريقية، غداة نهاية الحملة الانتخابية.

وتقدم لانتخابات مجالس البلديات 115,230 مرشحا، بمعدل أربعة مرشحين عن كل مقعد، بينما ترشح للمجالس الولائية 18910 أشخاص، أي ثمانية مرشحين عن كل مقعد. ولا تمثل النساء سوى 15% من المرشحين، بحسب إحصاءات السلطة الوطنية للانتخابات.

ولحض الجزائريين على التصويت، قامت السلطات بحملة دعائية واسعة عبر المساحات الإعلانية في المدن ووسائل الإعلام تحت شعار ”تريد التغيير، ابصم وأتمم البناء المؤسساتي“.

وهذه ثالث انتخابات تجري في عهد الرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتغيير كل المؤسسات الدستورية الموروثة عن عشرين سنة من حكم عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه حراك شعبي بدأ في شباط/فبراير 2019 إلى الاستقالة، وتوفي في 17 أيلول/سبتمبر 2021 بعد مرض طويل أقعده لسنوات.

وانتُخب تبون في كانون الأول/ديسمبر 2019 بنسبة 58 في المئة من أصوات الناخبين، وبمشاركة لم تتعد 40 في المئة.

وفي مرحلة أولى، أجرى استفتاء على تعديل الدستور في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 صوت عليه فقط 23,7 في المئة من الناخبين من أكثر من 23 مليون ناخب.

في 12 حزيران/يونيو، جرت انتخابات تشريعية مبكرة شهدت نسبة امتناع عن التصويت هي الأكبر في تاريخ الانتخابات الجزائرية، إذ لم ينتخب سوى 23%.

لكن يتوقع أن تجذب المحطة الانتخابية الثالثة عددا أكبر من الناخبين.