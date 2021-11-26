الجزائريون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية

يتوجه الجزائريون اليوم السبت إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية، و ذلك في أول انتخابات محلية منذ اندلاع الحراك الشعبي في فبراير / شباط 2020.

و تمثّل هذه الانتخابات آخر حلقات ”التغيير“ التي يتطلع نظام الرئيس عبد المجيد تبون إلى إحداثها في المشهد السياسي الجزائري، وفق متابعين.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، مساء الجمعة إن هناك تغييرا جذريا في قانون تسيير المجالس المحلية سيعطي صلاحيات أوسع للمنتخبين، وإنه سيتم مراجعة قانون الضرائب للسماح بتوفير عوائد مالية للمجالس المحلية تتيح لها التحرك وتنفيذ المشاريع.

و أضاف الرئيس تبون أنه يتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية إن أرادوا التغيير، خاصة أن هذه المحليات تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين أكثر من الانتخابات التشريعية، وفق تقديره.

وسيتولى الناخبون الجزائريون اختيار ممثليهم في المجالس المحلية وفي المحافظات، وسط مخاوف من تواصل حالة العزوف عن الإقبال على التصويت كما حصل في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وبحسب بيانات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر بلغ عدد القوائم النهائية المترشحة لهذا الاستحقاق 5848 قائمة بينها 4860 قائمة حزبية، ويتنافس 40 حزباً سياسياً في هذه الانتخابات، أبرزها سبعة أحزاب هي ”جبهة التحرير الوطني“ و“التجمع الوطني الديمقراطي“ و“حركة البناء الوطني“ و“جبهة المستقبل“ و“صوت الشعب“ وهي من الحزام الحكومي و“حركة مجتمع السلم“ و“جبهة القوى الاشتراكية“ وهي من كتلة المعارضة.

ويبلغ عدد المجالس المحلية في الجزائر 1541 مجلسا موزعة على مختلف المناطق والمحافظات، وتمثل جبهة التحرير الوطني الحزب الأكثر حضورا في مختلف المجالس المحلية ويحضر مترشحوها في 1242 مجلسا محليا.

وفي المقابل أعلن حزبا ”العمال“ (يسار) و“التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية“ (علماني)، مقاطعة الانتخابات المحلية واعتبرا أن الظروف غير مهيأة لإجرائها، في حين أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية وهو أقدم حزب معارض مشاركته، بعد أن قاطع الانتخابات البرلمانية المبكرة في يونيو/ حزيران الماضي.

وتمثّل الانتخابات المحلية الجزائرية الاستحقاق الانتخابي الثاني للجزائر هذا العام، وفي فترة زمنية لا تتعدى الستة أشهر، بعد الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها، التي جرت في 12 يونيو / حزيران 2021 وأفرزت البرلمان الحالي، بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ف وقت سابق حل البرلمان الموروث عن عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويبلغ عدد الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا من المفترض أن يتوجهوا لصناديق الاقتراع لاختيار المتنافسين الذين يزيد عددهم على 132 ألف مرشح.

ومن الناحية القانونية تنتهي الولاية الحالية للمجالس المحلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات محلية مبكرة لتجديد هذه المجالس لولاية من 5 سنوات، في خطوة لمحاولة احتواء غضب الشارع لا سيما الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري للنظام.