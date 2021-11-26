ليبيا.."المفوضية العليا" تلمح إلى تأجيل الانتخابات لعدة أيام

ألمح مدير المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، سامي الشريف، إلى إمكانية تأجيل الانتخابات لمدة قد لا تتجاوز 5 أيام، محذرًا من ”الدفع الإعلامي الذي تقوده أطراف نحو تأجيل هذا الاستحقاق“.

وأوضح الشريف في تصريحات لتلفزيون ”ليبيا الأحرار“ أن ”تأجيل موعد الانتخابات قد يكون محدودًا ومرتبطًا بأمور فنية ولن يتجاوز 5 أيام، وقد لا يحدث أبدًا“.

وقال إن ”ما يجري الحديث عنه ليست صعوبات، ولكنها طموحات وآمال لدى البعص، من أجل الدفع نحو تأجيل الانتخابات، لكن التأجيل قد يكون فنيًا محدودًا، قد لا يتجاوز 5 أيام، ونتمنى ألا يحدث هذا“.

وأشار إلى وجود ”رغبة لدى الآخرين والدفع إعلاميًا من أجل تأخير الانتخابات وإلغائها“، دون أن يسمي هذه الأطراف، مؤكدًا أن ”المزاج العام في ليبيا هو مع إجراء الانتخابات في موعدها“.

وأضاف: ”وصلنا لأكثر من مليونين و84 ألف مواطن حصلوا على بطاقاتهم الانتخابية، وأن المفوضية متمكنة فنيًا ولوجستيًا للانتخابات“.

واعتبر الشريف أن ”هناك فعلًا ضغوطات من أنصار بعض المترشحين خوفًا من أن يتم إقصاؤهم“، وقال إن ”مراحل الطعون لا تزال متاحة“، ودعا المواطنين إلى“الاحتفاظ ببطاقاتهم الانتخابية إلى يوم الصمت الانتخابي وألا يرضخوا لتشويش الأفكار والابتعاد عن الضغط الإعلامي الذي يمارس في هذه المرحلة“، بحسب تعبيره.

وأكد أن ”الاستعدادات جارية كما ذكر رئيس المفوضية، عماد السايح، ولكن فرضية التأخير مترتبة لما قد يحدث بعد الطعون واحتمال تأخرها أو أي إجراء آخر قد يحدث“ بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن ”هناك رغبة في الحفاظ على موعد، 24 كانون الأول/ديسمبر لهذا الاستحقاق“.

وفي وقت سابق أعلنت المفوضية، الجمعة، أنه سيتم فتح باب الطعون في القوائم المنشورة للمترشحين للانتخابات الرئاسية بداية من اليوم السبت.

وأغلقت المفوضية باب الترشحات للانتخابات الرئاسية، يوم الإثنين الماضي، معلنة عن قبول 98 طلب ترشح، قبل أن تطرح، في وقت لاحق الثلاثاء، قائمة تضم 25 مترشحًا تم استبعادهم بينهم، سيف الإسلام القذافي.

وتشهد الانتخابات المرتقبة إطلاق مبادرة المناظرات الرئاسية لأول مرة في تاريخ ليبيا، تحت شعار ”ليبيا تقرر“، سيشارك في تنظيمها المجتمع المدني.

وأعلن مدير المركز الإعلامي بالمفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، سامي الشريف، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي، إطلاق مبادرة المناظرات الرئاسية، مشددًا على أهميتها للشعب الليبي.