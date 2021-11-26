"النهضة" التونسية تعتبر سعيد عاجزا عن تقديم الحلول وتطالب بانتخابات مبكرة

دعت حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس، اليوم الجمعة، إلى إجراء انتخابات عامة سابقة لأوانها، وإلى إطلاق حوار وطني حول عدد من ”الملفات الكبرى“، معتبرة أن الرئيس قيس سعيد عاجز عن تقديم الحلول.

وفي ختام اجتماع مكتبها التنفيذي، ”السلطة العليا داخل الحركة“، دعت ”النهضة“ في بيان لها إلى ضرورة ”الذهاب إلى حوار وطني هادئ حول عدد من الملفات الكبرى، أبرزها قانون الانتخابات والمحكمة الدستورية، وإلى انتخابات عامة سابقة لأوانها“.

واعتبر بيان المكتب التنفيذي لحركة ”النهضة“ أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ”أظهر جليا عجزه عن تقديم حلول لقضايا البلاد، رغم جمعه كل السلطات بيديه وإمعانه في خطابات التقسيم والاتهام والتهديد“، بحسب تعابير بيان الحركة الإسلامية.

وقالت الحركة إنّ ”الرئيس عاجز عن إدارة شؤون البلاد، وتراجع عن وعوده وأمعن في الفردانية، وصار الجزء الأكبر من النخبة وقطاع واسع من الشعب يرى في خيارات قيس سعيد الغامضة وسياساته المرتجلة خطرا على الدولة والمجتمع“، وفقا لنص البيان.

وطالبت الحركة ”بضرورة احترام الدستور بدل تعليقه، وتحكيمه بدل استبداله بالمرسوم رقم 117 واستعادة السلطة التشريعية لدورها التشريعي والرقابي كاملا“.

ودعت الحركة أيضا إلى ”تشكيل حكومة كاملة الشرعية وذات أولويات اقتصادية اجتماعية تنهض بالإصلاحات المستعجلة، وتتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، وإلى احترام مبدأ اللامركزية وما يقتضيه من استقلالية واهتمام“، بحسب تعبيرها.

واستنكرت الحركة في بيانها ما أسمته ”الاعتداءات على الحقوق والحريات منذ الانقلاب“، في إشارة إلى التدابير الاستثنائية التي أقدم عليها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز/يوليو الماضي.

ورأت الحركة أن ما وصفته بالاعتداءات تعدّدت في الأسابيع الأخيرة، ومنها مواصلة التنكيل بالنواب بحرمانهم وعائلاتهم من الحقوق المادية والصحية ورفض تجديد جوازات السفر لهم، وما شهده المعرض الدولي للكتاب من مذبحة للكتاب الإسلامي تذكر بعهود محاكم التفتيش، وذلك بالإقدام على مصادرة 1574 كتابا، لا سيما تلك التي تتناول بالدرس حركة النهضة أو غيرها من الحركات الإسلامية، أو بسبب موقف من مؤلفيها“، وفق قولها.

واعتبر بيان الحركة أنّه ”لا سند لهذا المنع إلا أنّه يعبر عن خلفية إيديولوجية أو سياسية إقصائية، تفقد المتورطين فيها أي أهلية أو شرعية للإشراف والوصاية على هذا المرفق الهام“، وفق قوله.

وكانت حركة ”النهضة“ قد أشارت، في بيان لمكتبها التنفيذي في اجتماع له قبل أسبوع، إلى ما اعتبرته ”تراجع الحريات في البلاد، وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين، ومصادرة عدد من المنشورات؛ بسبب حملها وجهات نظر مختلفة، بما يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية“، وفق تعبيرها.

ويحمل سياسيون تونسيون حركة النهضة مسؤولية الأوضاع المضطربة في تونس، وسياساتها الخاطئة في التعاطي مع الكثير من الملفات الداخلية والخارجية.