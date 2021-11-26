إحباط هجوم أمام مقر وزارة الداخلية التونسية (فيديو)

ألقت العناصر الأمنية التونسية اليوم الجمعة القبض على ”متشدد“ حاول الاعتداء على أمنيين مكلفين بحراسة مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، في قلب العاصمة التونسية، بسلاح أبيض.

وأطلقت العناصر الأمنية الرصاص على المتشدد قبل أن تلقي القبض عليه، بعد إصابته بجروح.

وأكد مصدر أمني لـ ”إرم نيوز“ فضّل عدم ذكر اسمه أن ”المتشدد“ الذي تم إلقاء القبض عليه اقتحم الحاجز الأمني في شارع الحبيب بورقيبة ( الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس) وهاجم الأمنيين بسلاح أبيض.

وأضاف المصدر أن الأمنيين أطلقوا الرصاص نحوه، قبل أن يقوموا بإلقاء القبض عليه وإدخاله إلى مقر الوزارة وفتح تحقيق معه.

مرددا عبارة "الله أكبر".. مسلح بسكين يحاول اقتحام مقر وزارة الداخلية بشارع #الحبيب_بورقيبة والسيطرة عليه بعد إصابته بطلق ناري#إرم_نيوز #تونس #Tunsia pic.twitter.com/OaEvDv9ReN — إرم نيوز (@EremNews) November 26, 2021

من جهتها أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس عن إفشال عملية تستهدف الأمنيين بشارع الحبيب بورقيبة أمام مقر وزارة الداخلية بقلب العاصمة التونسية.

وأكدت النقابة في تدوينة على صفحتها في ”فيسبوك“ السيطرة على الوضع دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بدورها أفادت إذاعة ”موزاييك“ المحلية بأن أعوان دورية متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة.

وأضافت أنه تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه، أصابت إحدى رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.

وأتت هذه الحادثة بعد ساعات على رفض محكمة تونسية الإفراج عن المتهمين في قضية اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، وأجلت حسم القضية إلى حين النظر في جملة من الطلبات التي تقدم بها محامو بلعيد.

وشهدت الجلسة مثول أربعة متهمين موقوفين أمام هيئة الدائرة، في حين رفض باقي الموقوفين الذين تم جلبهم من السجن، مغادرة غرفة الإيقاف في المحكمة.

ومثل قتلة المناضل اليساري التونسي شكري بلعيد، أمام القضاء وسط احتجاجات ومطالب بحسم هذا الملف الذي بقي في أروقة المحاكم منذ عام 2013.

وأصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اعتبر خلاله أن مثول المتورطين في قتل بلعيد أمام القضاء، فرصة لمحاكمة الإرهاب ولكشف خفايا الاغتيال، بعد مرور تسع سنوات على اغتيال المناضل شكري بلعيد.