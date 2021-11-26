بعد هجوم على محكمة سبها.. الأمم المتحدة "منزعجة" من "العنف" المرتبط بالانتخابات الليبية

عبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا اليوم الجمعة، عن انزعاجها من الهجوم المسلح على محكمة ”سبها“، ونددت بما أسمته ”استعمال أي شكل من أشكال العنف“.

وقالت البعثة الأممية في بيان صدر عنها اليوم، إنها ترفض ”العنف المرتبط بالانتخابات الليبية“.

وحذرت من أن ”كل من يمارس العنف ستتم مساءلته بقرار مجلس الأمن رقم 2570، ومخرجات مؤتمر باريس، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن، وكل الاتفاقات التي تمنع الأعمال التي تعرقل الانتخابات“.

وأكدت البعثة على ”أهمية حماية العملية الانتخابية“، مشددة على أن ”الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ”ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي فقط، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية“.

وجددت دعوتها لإجراء انتخابات ”شفافة وعادلة وشاملة“ في 24 ديسمبر المقبل، وفقا لخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

يذكر أن قوة مسلحة هاجمت أمس الخميس، محكمة الاستئناف في مدينة سبها، بعد تقديم فريق الدفاع أوراق الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي.

وفي السياق نفسه، عبرت بعض الأطراف الليبية أن ما حدث قرب المحكمة في سبها سوء فهم فقط، مضيفة أن ”المحكمة آمنة والقضاة يمارسون عملهم كالمعتاد“.

وأكدت أن الأوضاع في سبها تحت سيطرة الجيش.

وفي ردها على الحادثة، عبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رفضها الهجوم، ووصفته بأنه ”حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية“.

وقالت الحكومة في بيان صادر عنها إنها ”ترفض ما حدث بمحكمة سبها الإبتدائية من اعتداء طال العاملين، نفذته مجموعة تجاوزت القانون“، دون أن تحدد من هي هذه المجموعة ولا إلى أي فريق تنتمي.

وأكد البيان أنه على إثر الحادثة صدرت تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل للتحقيق ”فورا“ في ملابسات الواقعة، ومضاعفة تأمين كافة المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في شقيها الرئاسي والتشريعي.

ودعت الحكومة في بيانها ”كافة الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية“.

يأتي هذا الهجوم بالتزامن مع طعن قدمه سيف الإسلام القذافي بقرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.