هل خطط الدبيبة لانقلاب عسكري في العاصمة الليبية طرابلس؟

اتهم قيادي عسكري ليبي من مدينة مصراتة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالتخطيط لانقلاب عسكري في العاصمة طرابلس، كان من المقرر أن تجري أحداثه صباح اليوم الجمعة.

وقال العقيد فرج إخليل، قائد سلاح المدفعية التابع لرئاسة الأركان في حكومة الوفاق عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“، إنه ”جرى استدعاء 1400 سيارة مسلحة من طرابلس ومن خارجها بعد أن اكتشف جهاز المخابرات الليبية أن هناك انقلابا سيحدث صبيحة هذا اليوم الجمعة“.

وأشار إخليل إلى أن ”أبطال الانقلاب هم القياديون الميليشياويون هيثم التاجوري (قائد ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس سابقاً) وعبد الغني الككلي – غنيوة (قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي) وهاشم بشر (رئيس اللجنة الأمنية العليا سابقاً)، يدعمه عبد الحميد الدبيبة“.

وبين أن ”هدف الدبيبة من الانقلاب هو الاستمرار فيما وصفها بالسلطة الزائفة بعدما تأكد أن خروجه من الانتخابات الرئاسية عن طريق القضاء بات أمرا حتميا“.

وخاطب إخليل الدبيبة قائلا: ”اترك الليبيين وشأنهم يا سيد عبد الحميد، اخرج ببيان، أعلن فيه قبولك بالانتخابات، وغادر الساحة فورا“.

وأثار طلب ترشح الدبيبة، جدلا قانونيا، خصوصا أنه مستمر في منصبه، الأمر الذي يعد مخالفا لنص المادة 12 من قانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب الرئيس القاضي بتوقف المترشح للرئاسة عن العمل لمدة 3 أشهر قبل الانتخابات.

ورفضت محكمة استئناف ‎طرابلس، يوم أمس الخميس، ثلاثة طعون مقدمة ضد المرشح عبد الحميد الدبيبة.

وقبلت المحكمة الطعون التي تقدم بها كل من محمد خالد الغويل، ومحمد أحمد الشريف، على قرار استبعادهما من القائمة الأولية للمرشحين للدراسة في الانتخابات الرئاسية؛ الأمر الذي يعيدهما إلى سباق الانتخابات.

وكانت محكمة الاستئناف في مدينة سبها تعرضت يوم أمس الخميس، إلى اقتحام من مجموعة مسلحة أثناء تقديم محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي طعن موكله في قرار استبعاده من الانتخابات.

بدوره، توقع وزير الداخلية خالد مازن إمكانية وقوع بعض الاعتداءات على المقار الانتخابية، تزامنا مع التقدم نحو إجراء الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن هاشم بشر، رئيس اللجنة الأمنية العليا في طرابلس سابقا، عاد قبل أيام إلى العاصمة الليبية طرابلس قادما من تركيا.