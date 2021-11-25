"القذافي الابن" طعن بحكم منعه الترشح فاقتحمت مجموعة مسلحة مبنى المحكمة

أصدرت وزارة العدل الليبية بيانا أكدت فيه تعرض محكمة استئناف مدينة سبها ”جنوب ليبيا“، اليوم الخميس، إلى مداهمة من ”مجموعة مسلحة خارجة عن القانون“، تسببت في ترويع الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين، إذ أشهر عناصرها الأسلحة في وجوه المتواجدين داخل المحكمة، و“استخدموا التهديد والترويع ضدهم ثم طردوهم خارجها“.

واستنكرت الوزارة المساس بحرمة وهيبة القضاء أينما كان في بلادنا ليبيا التي تسعى إلى أن تكون آمنة مستقرة، تحترم فيها حقوق الإنسان وسيادة القانون.

بدوره، أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة لـ ”إرم نيوز“ أن المداهمة حدثت أثناء تواجد محامي المترشح للانتخابات الرئاسية سيف الإسلام القذافي في المحكمة، لتقديم طعنه في استبعاد القذافي من الترشح.

وقال محامي سيف الإسلام القذافي خالد الزايدي، في تسجيل مصور بث على شبكة التواصل الاجتماعي، إن محكمة استئناف سبها حددت الساعة 4 من مساء اليوم موعدا للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من الانتخابات، لكن مسلحين هاجموا المحكمة وطردوا القضاة، وفق قوله.

وفي وقت لاحق، قام اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الوطني الليبي بنشر وحداته في محيط المحكمة لحمايتها وتأمينها.

بدوره، قال مصدر عسكري من الجيش الوطني إن ما حدث في محكمة سبها اليوم مجرد سوء فهم فقط.

‏وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن الأوضاع في سبها تحت سيطرة الجيش، ومحكمة سبها آمنة، والقضاة يمارسون عملهم كالمعتاد.

وأكد الزايدي، في وقت سابق من اليوم، أن موكله قدّم تظلمًا للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا؛ للاعتراض على استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه يسعى إلى الوقوف على حقيقة هذا الاستبعاد وخلفيته.

وكان الزايدي أكد، الأربعاء، في أول تعليق منه على استبعاد سيف الإسلام، أن القرار ”فيه مخالفة قانونية“.

وأوضح أن ”القرار استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس، وفيه مخالفة قانونية، ولا ينطبق على سيف الإسلام“ باعتبار أنه لم يصدر أي حكم قضائي نهائي ضدّ موكله في جناية أو جريمة، مستشهداً بتقرير الحالة الجنائية التي تثبت خلو سجله من أي سوابق.

وأشار الزايدي إلى أنه سيتم تقديم طعن أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية ضد قرار استبعاد سيف الإسلام، الذي وصفه بأنه ”قرار سياسي“.

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