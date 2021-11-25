رئيس مجلس الأمة الجزائري: نحن المستهدفون من زيارة غانتس إلى المغرب

اعتبر رئيس مجلس الأمة الجزائري صالح قوجيل، اليوم الخميس، أن بلاده ”هي المستهدفة“ من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى المغرب.

وقال قوجيل، في كلمة عقب مصادقة المجلس على قانون المالية لسنة 2022، إن ”الأعداء يتجندون أكثر فأكثر لعرقلة مسار الجزائر، واليوم الأمور أصبحت واضحة لما نشاهد وزير دفاع الكيان الصهيوني يزور بلدا مجاورا، بعدما زاره وزير خارجية هذا الكيان وهدد الجزائر من المغرب ولم يكن هناك أي رد فعل من طرف الحكومة المغربية“، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأضاف، ”لو كانت هذه الزيارة من طرف وزير سياحة أو اقتصاد للكيان الصهيوني فقد يمكن تفسيرها على أنها تدخل في إطار علاقات كانت موجودة من قبل بين هذا البلد والكيان الصهيوني، حتى ولو كانت مخفية، ولكن عندما يتعلق الأمر بزيارة وزير دفاع هذا الكيان للمغرب فإن الجزائر هي المقصودة“.

وجدد قوجيل في كلمته أمام أعضاء مجلس الأمة، التأكيد على ”ثبات الموقف الجزائري من القضية الصحراوية“، التي تعتبر مركز الخلاف بين المغرب والجزائر.

وقال المسؤول الجزائري ”نحن موقفنا لم يتغير بخصوص الصحراء الغربية لأن الأمر يتعلق بتقرير مصير شعب، والجزائر كانت دائما مع تقرير مصير الشعوب ويجب أن يحصل الشعب الصحراوي على تقرير مصيره و موقفنا واضح منذ البداية“.

وجدد تأكيده على أن ”الصحراء ليست مغربية“.

كما أشاد قوجيل بعلاقات الجزائر مع الخارج بخصوص القضايا الدولية، مؤكدا أن بلاده ”رفعت رأسها بخصوص كل القضايا المطروحة، بما فيها القضية الفلسطينية والصحراوية ومالي وليبيا، والمشاكل التي تعيشها القارة الإفريقية، وصوت الجزائر هو المرتفع والمسموع“.

ووصل غانتس، الثلاثاء، إلى الرباط؛ بهدف التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري بين الجانبين. وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية.

وكان غانتس التقى، في وقت سابق من يوم الأربعاء، عبداللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، والجنرال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية.

ووقّع غانتس ولوديي، مذكرة تفاهم في مجال الدفاع، تشمل تبادل التجارب والخبرات، ونقل التكنولوجيا، وكذلك التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.

ويمهد هذا الاتفاق غير المسبوق، الطريق لصفقات أسلحة مستقبلية، وفق ما أكدته قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية.