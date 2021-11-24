كوبيش: لدي مخاوف من حدوث صدام مسلح في ليبيا

حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا السابق“يان كوبيش“، اليوم الأربعاء، وخلال أول إحاطة له بعد استقالته من خطورة الانقسامات السياسية المحتملة، التي قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة بسبب خطاب الكراهية في المنطقة الغربية من ليبيا، خاصة في طرابلس.

وأعرب ”كوبيتش“ عن مخاوفه من ”عودة البلد للحكم الاستبدادي، وقال: ”نشعر بالقلق إزاء استخدام خطاب الكراهية ضد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا“.

واستطرد خلال كلمته قائلاً: ”إن عدم إجراء الانتخابات سيؤدي إلى تدهور الوضع في ليبيا“، مشيرا إلى أن القرار النهائي بيد الشعب الليبي الذي عليه المشاركة في الانتخابات لو أراد استقرار بلاده.

ولفت إلى أن القضاء الليبي له الكلمة الأخيرة في استبعاد المرشحين ويجب احترام قراراته، وأضاف كوبيش : ”نرفض صراعا مسلحا في‎ ليبيا ونرفض أيضا فراغا في السلطة“، وأشار إلى بعض الأطراف الليبية التي ترفض إجراء ‎الانتخابات وتشكك في القانون المنظم لها.

وقال: ”أكرر الدعوة إلى الجميع باحترام مواعيد الانتخابات في ‎ليبيا، ونحث الليبيين على اعتماد المسار الانتخابي الذي تم تحديده”، كما حذر من الجدل المتواصل بشأن الانتخابات الذي قد يقوض العملية الانتخابية في ‎ليبيا، مؤكدًا أن النتائج النهائية للانتخابات الليبية ستعلن بشكل متزامن.

ولفت المبعوث الأممي إلى أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ‎ليبيا يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي، مشددًا على عدم تجاهل زيادة نشاط الجماعات المتطرفة في‎ ليبيا.

وأفاد“كوبيتش“ بأن ليبيا مازالت في مرحلة هشة وتواجه مخاطر واضحة، ودعا كل من يتحدى العملية الانتخابية والمرشحين إلى إحالة هذه التحديات إلى القضاء واحترام الأحكام القضائية.

وبشأن اللاجئين أكد كوبيش أن هناك ”بعض الأطراف في طرابلس غرب ليبيا تعيق مساعده اللاجئين وتستخدم العنف ضدهم“.

وبين كوبيتش أنه قدم استقالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 17 نوفمبر وستصبح سارية منذ 10 ديسمبر القادم، إلا أنه أبدى استعداده للعمل للفترة الانتقالية شريطة أن ”يكون خيارا ممكنا وهذا ما وضعه في رسالة الاستقالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش“.