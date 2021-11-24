"جون أفريك": تقدم نوعي في التعاون المغربي الإسرائيلي

تنتقل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، بعد نحو سنة من تطبيعها، من السياسة إلى التعاون الاقتصادي، وصولا إلى تعزيز التعاون العسكري، وفق ما نشرت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، اليوم الأربعاء، فإنّ ”زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الحالية إلى المغرب تأتي في هذا السياق، ولتقييم نتائج هذا التعاون الذي أحرز تقدما كبيرا“.

ولفت التقرير إلى أنه ”قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى لتطبيع العلاقات بين البلدين، يزور غانتس، المغرب، وهذه الزيارة الثانية لوزير إسرائيلي للمملكة بعد أشهر قليلة من زيارة يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، حيث افتتح مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط بعد عشرين عامًا من إغلاقه“.

وقال إن ”زيارة غانتس تبدو أكثر جدوى بكثير في سياق التوترات الكبيرة بين المغرب والجزائر، ويبدو أن القضايا المتعلقة بالتعاون الدفاعي والأمني هي التي تحمل العنوان الجديد بين البلدين، وإنّ الجيش المغربي حصل بالفعل على أسطول من الطائرات الإسرائيلية بدون طيار المخصصة أساسًا للاستخبارات والمراقبة ومن المفترض أن يتلقى قريبًا أربع طائرات بدون طيار من طراز هرماس 900 كاميكازي، قادرة على الخدمة في مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال“.

وذكرت المجلة الفرنسية أنّه ”في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقبل أيام من زيارة غانتس، كشفت صحيفة (غلوبز) الإسرائيلية عن شراء المغرب لنظام (سكيلوك دوم) الذي يقوم بالكشف عن الطائرات بدون طيار وإبطال مفعولها“.

وأضافت ”بحسب عدة مصادر فإن زيارة غانتس لها هدفان، أولا إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين، وثانيا تعزيز القوة الصلبة المغربية من خلال بيع معدات جديدة من صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى ورادارات ودبابات ومركبات على وجه الخصوص“.

الأمن السيبراني

وأفاد التقرير بأنه ”إضافة للتعاون الوثيق في مكافحة التجسس وقع المغرب وإسرائيل اتفاقية تعاون في مجال الأمن السيبراني في يوليو/تموز الماضي، وسينظر البلدان في إنشاء مصنع ثنائي للطائرات بدون طيار في المغرب، مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتلبية احتياجات كل منهما، وكل ذلك في سياق عدم الثقة المشترك بالمحور الجزائري الإيراني“.

وأوضح أنّ ”السلطات المغربية لم تؤكد هذه المعلومات بعد، لكن زيارة غانتس قد تغير قواعد اللعبة، وأنه في هذا الفيض من المعلومات أشارت العديد من وسائل الإعلام أيضًا إلى إمكانية تصدير نظام القبة الحديدية الشهير“، لافتا إلى أنه ”نظام رادع للغاية بالتأكيد لكنه مكلف للغاية ولا يتكيف بالضرورة مع التهديدات الملموسة على الأراضي المغربية، وهنا ستوفّر زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي أجوبة بالتأكيد.“

وكانت صحيفة ”إل إسبانيول“ الإسبانية قد أثارت مؤخرا إمكانية قيام المغرب وإسرائيل بإنشاء قاعدة عسكرية مشتركة على بعد كيلومترات قليلة من جيب مليلية الإسباني، على الجانب المغربي، لكن العديد من المصادر المطلعة التي اتصلت بها ”جون أفريك“ أكدت أنّ هذه ”أخبار مزيفة“.

وذكرت المجلة أنه ”على الجانب التجاري بدأت الأمور تتحرك ببطء بين المملكة وإسرائيل، ففي مارس/آذار الماضي، وقع مركز أرباب العمل المغاربة ونظيره الإسرائيلي اتفاقية شراكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنمية التكنولوجية بين البلدين، وبشكل عام يطمح البلدان إلى تعزيز العديد من القطاعات المشتركة مثل الصحة الرقمية والمعدات الطبية وتقنيات المياه والتكنولوجيا الزراعية والأغذية الزراعية وتكنولوجيا الاتصالات والمالية والمواد الكيميائية والبنية التحتية والسيارات والطاقات المتجددة الخضراء والفضاء.“

وأنهت ”جون أفريك“ تقريرها بالقول إنه ”منذ خطوة تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي، قامت خمس مجموعات عمل وزارية افتراضية، تحت إشراف وزارتي الخارجية والداخلية في البلدين، بتمهيد الطريق لتحديد المشاريع الواعدة التي من المحتمل أن تجتذب المستثمرين الإسرائيليين، وتضع إطارا قانونيا مناسبا، لكن في الوقت الحالي تبدو اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وإسرائيل غير مطروحة على جدول الأعمال“.