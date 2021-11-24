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المغرب وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاستخباراتي والعسكري
تاريخ النشر: 24 نوفمبر 2021 14:03 GMT
تاريخ التحديث: 24 نوفمبر 2021 14:45 GMT

المغرب وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الاستخباراتي والعسكري

وقعت المغرب وإسرائيل، الأربعاء، مذكرة تفاهم دفاعية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري بين الرباط وتل أبيب، وتمهد الطريق لصفقات أسلحة مستقبلية، وشملت

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المصدر: إرم نيوز

وقعت المغرب وإسرائيل، الأربعاء، مذكرة تفاهم دفاعية تهدف إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري بين الرباط وتل أبيب، وتمهد الطريق لصفقات أسلحة مستقبلية، وشملت المذكرة التي وقعها من الجانب الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، تنظيم التعاون الاستخباراتي، والمشتريات الأمنية، والتدريب المشترك، والصناعات العسكرية.

وقدم  ”غانتس“ عقب التوقيع، رسالة شكر عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إلى ”الملك محمد السادس ووزير الدفاع المغربي على جهودهما في توسيع العلاقات بين البلدين، وقال في تغريدته أيضا: ”لقد اتخذنا خطوة تاريخية اليوم“.

وتعتبر زيارة غانتس لتوقيع الاتفاقية الأمنية الأولى من نوعها، كما أنها أبرمت خلال اليوم الأول من زيارته التي تستغرق يومين بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية: ”إن المغرب وإسرائيل وقعتا مذكرة دفاعية في الرباط، ما يفتح الطريق أمام مبيعات عسكرية محتملة وتعاون بعد أن رفعت الدولتان مستوى العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

ونقل موقع ”والا“ العبري عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن الاتفاق سيساعد الرباط وتل أبيب بتقوية العلاقات، وسيتيح تبادل المصالح الأمنية، ليس فقط عن طريق الاستيراد والتصدير للتقنيات الأمنية ومنظومات الأسلحة المتطورة.

وبعد التوقيع على هذه المذكرة، سيلتقي وزير الدفاع الإسرائيلي مع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في المغرب، ولاحقا سيجري اجتماعا مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وقبل انطلاق رحلته من مطار بن غوريون بتل أبيب، قال غانتس ليلة أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية نقلتها صفحة ”إسرائيل بالعربية“ على ”تويتر“: ”إن الهدف الرئيس من زيارته للمغرب هو التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري المشترك“.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، ويعد المغرب موطنًا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3 آلاف شخص.

ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية والصناعية والسياحية.

وكان المغرب قد أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

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