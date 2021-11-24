غانتس يستهل زيارته للمغرب من ضريح الملك محمد الخامس

زار وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، ضريح العاهل المغربي الأسبق، محمد الخامس في الرباط، في مستهل زيارته إلى المغرب.

وكان غانتس برفقة عدد من المسؤولين، إذ وضعوا إكليلا من الزهور على قبري ملكي المغرب السابقين محمد الخامس والحسن الثاني.

وقال حساب غانتس عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”تبدأ الزيارة المهمة للمغرب بزيارة ضريح محمد الخامس في الرباط. وضعت إكليلا من الزهور وكتبت في كتاب الزوار (الدفتر الذهبي)“.

وزاد ”سنعمل جميعا معا من أجل مستقبل أفضل ومن أجل الشراكة والسلام بين الدول والشعوب“.

מתחיל את הביקור החשוב במרוקו בביקור במאוזוליאום מוחמד ה-5 ברבאט. הנחתי זר וכתבתי בספר המבקרים. נפעל כולנו יחד לעתיד טוב יותר ולשותפות ושלום בין המדינות ובין העמים. pic.twitter.com/GkQK6LbCoy — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 24, 2021

ووصل غانتس، ليلة الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط، بهدف التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري بين البلدين.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية، وتمتد على مدار 48 ساعة.

وقبل انطلاق رحلته من مطار بن غوريون بتل أبيب، قال غانتس في تصريحات صحفية نقلتها صفحة ”إسرائيل بالعربية“ على ”تويتر“، إن ”الهدف الرئيس من زيارته للمغرب هو التوقيع على اتفاقات للتعاون العسكري المشترك“.

وأضاف غانتس ”أتجه للمغرب في زيارة تاريخية ومهمة، وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب، وسنوقع معها اتفاقات للتعاون ستدعم التعاون المشترك“.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، حيث يعد المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا مع تعداد يبلغ 3 آلاف شخص.

ويعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل. ويعتزم البلدان إقامة مبادلات تجارية، وتعاون في مختلف المجالات العلمية والصناعية والسياحية.

وكان المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعادت بموجبه الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.