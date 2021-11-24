وزير الدفاع الإسرائيلي في المغرب للتوقيع على اتفاقيات للتعاون العسكري

وصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، ليلة الأربعاء، إلى العاصمة المغربية الرباط، بهدف التوقيع على اتفاقيات للتعاون العسكري بين البلدين.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع إسرائيلي إلى المملكة المغربية، وتمتد لفترة يومين.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية إن الوزير غانتس وقع مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط مع نظيره المغربي اليوم الأربعاء؛ ما يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي، بحسب رويترز.

وكان غانتس قال قبل انطلاق رحلته من مطار بن غوريون بتل أبيب، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إسرائيلية إن ”الهدف الرئيس من زيارته للمغرب، هو التوقيع على اتفاقيات للتعاون العسكري المشترك“.

وأضاف ”أزور المغرب في زيارة تاريخية ومهمة، وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير دفاع إسرائيلي إلى المغرب، حيث سنوقع معها اتفاقيات تدعم التعاون المشترك“.

وكان المغرب اقتنى أخيرا نظام ”SKYLOCK“ المضاد للطائرات دون طيار، الذي تصنّعه شركة ”Skylock Systems“، وهي جزء من مجموعة ”Avnon“ الإسرائيلية بهدف تطوير قدراته في حماية المنشآت الحيوية المدنية والعسكرية.

وتعمل إسرائيل والمغرب حاليا على مشروع لتصنيع طائرات ”كاميكازي“ دون طيار في المغرب. وفق ما أكده موقع قناة ”i24news.tv“ الإسرائيلية.

وتعتبر إسرائيل أحد المصدرين الرئيسين للطائرات دون طيار، وتملك شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI) أكثر من 50 عميلا تشغيليا حول العالم.

وتطورت العلاقات المغربية الإسرائيلية بشكل لافت منذ استئنافها، العام الماضي، إذ يعد المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال أفريقيا يبلغ عددها 3000 شخص.

ويعيش نحو 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل، ويعتزم البلدان إقامة علاقات تجارية وتعاون في مختلف المجالات العلمية والصناعية والسياحية.

يشار إلى أنه في شهر آب/أغسطس الماضي، زار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد المغرب، وكانت حينذاك أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي منذ عام 2003، حيث افتتح لابيد خلال زيارته البعثة الإسرائيلية الدبلوماسية في الرباط واجتمع مع مسؤولين مغاربة.

وكان المغرب أعاد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد اتفاق ثلاثي مغربي إسرائيلي أمريكي، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه مع جبهة ”البوليساريو“.

وأقامت المغرب وإسرائيل علاقات دبلوماسية، من خلال مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب، عقب توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1993، لكن المغرب قطع هذه العلاقات رسميا، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.