إحالة قضية عصابة تبيع الجنسية التونسية إلى النيابة العامة

أحالت الأجهزة الأمنية التونسية إلى النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قضية عصابة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين المتشددين، وهي قضية تورط فيها قنصل في الخارجية ومسؤولون بوزارتي العدل والداخلية.

واتخذت الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب قرار إحالة ملف القضية، بعد أن حققت مع المتورطين ووجهت لهم تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة؛ بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

كما وجهت لهم تهم ”صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة إرهابية، أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك“، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الثلاثاء.

ووُجهت لهم أيضًا تهم ”تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية“.

وطالت تلك التهم كلا من قنصل تونس في سوريا سابقا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعددا من الموظفين.

وكانت السلطات التونسية أعلنت، مؤخرًا، أنها فككت عصابة مختصة في بيع الجنسية التونسية لمتشددين سوريين، ليتمكنوا من الإقامة في تونس أو التنقل إلى دول أوروبية تعتمد إجراءات مشددة لاستقبال السوريين.

وقالت السلطات، آنذاك، إن فرقة مكافحة جرائم الإرهاب تمكنت من إلقاء القبض على عناصر العصابة، الذين باعوا مؤخرا جوازات سفر وبطاقات هوية تونسية لعدد من السوريين، بينهم متشددون.

وجرت الإطاحة بأفراد العصابة التي تبيع الجنسية التونسية بأكثر من 40 ألف دولار، بعد 3 سنوات من متابعة نشاط وتحركات عناصرها، في عملية انطلقت منذُ عام 2018.

وأثبتت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، وانطلقت عملية البيع منذُ العام 2016.

وكشفت التحقيقات أن تونسيا من أصول سورية يقود العصابة، التي يعمل عناصرها في عدد من الوزارات، من بينها وزارات الخارجية والداخلية والعدل، إلى جانب عدد من الدوائر التابعة لوزارة الجماعات المحلية، حيثُ يقوم أفراد العصابة باستخراج الوثائق اللازمة للجنسية وبيعها للراغبين فيها.